Dix grandes banques, dont Bank of America, Goldman Sachs et JPMorgan Chase, paieront 46 millions de dollars pour mettre fin à un procès antitrust de longue date qui les accusait de s'être entendues pour truquer le marché des swaps de taux d'intérêt, qui pèse aujourd'hui 465,9 billions de dollars.

Les avocats des investisseurs ont déposé jeudi devant le tribunal fédéral de Manhattan un accord préliminaire mettant fin à cette affaire nationale vieille de huit ans.

Le règlement doit être approuvé par le juge de district Paul Oetken et porte à 71 millions de dollars la valeur de l'ensemble des règlements dans cette affaire.

Les autres banques parties au règlement sont Barclays, BNP Paribas, Citigroup, Deutsche Bank, Morgan Stanley, NatWest et UBS.

Des investisseurs menés par la ville de Baltimore et des fonds de pension de Chicago, de Los Angeles et du Michigan ont accusé les banques d'avoir tenté, entre 2013 et 2016, de s'accaparer les échanges de swaps, en partie en boycottant trois plateformes émergentes qui offraient de meilleurs prix et permettaient aux investisseurs du côté achat de négocier entre eux.

Cela aurait conduit à des "profits énormes" pour les banques en raison de leur rôle de courtier, principalement sous la forme d'écarts entre les cours acheteur et vendeur, ont déclaré les investisseurs.

Le Crédit Suisse, qui fait désormais partie d'UBS, a accepté en 2022 de payer 25 millions de dollars pour régler les réclamations des investisseurs. Un autre juge a rejeté une douzième banque, HSBC, en tant que défenderesse en 2017.

Toutes les banques ont nié avoir commis des actes répréhensibles.

Le refus de M. Oetken, en décembre, de certifier une action collective a rendu l'affaire des investisseurs plus difficile, car il est souvent plus coûteux et ne vaut pas la peine pour les investisseurs individuels d'intenter une action en justice de leur propre chef.

Les avocats des investisseurs n'ont pas répondu immédiatement aux demandes de commentaires. Ils ont qualifié le règlement d'"excellent recouvrement" compte tenu des difficultés liées à la poursuite du litige, selon les documents judiciaires.

Les swaps de taux d'intérêt permettent aux parties d'échanger des paiements d'intérêts futurs, généralement en échangeant un taux fixe contre un taux variable, afin de gérer le risque ou de parier sur la hausse ou la baisse des taux.

Cette affaire s'inscrit dans le cadre de plus d'une décennie de litiges à Manhattan accusant les grandes banques de s'être entendues sur divers marchés, notamment les indices de référence des taux d'intérêt, les bons du Trésor américain, les devises et les matières premières.

Il s'agit de l'affaire In re : Interest Rate Swaps Antitrust Litigation, U.S. District Court, Southern District of New York, n° 16-md-02704.