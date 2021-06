Emprunt: Banque des lettres de gages rouvre 4 emprunts pour 1,35 milliard

Zurich (awp) - La Banque des lettres de gages a rouvert sous la direction de Credit Suisse, Raiffeisen et UBS quatre emprunts aux conditions suivantes:

1ère tranche, série 680 montant: 200 millions de francs suisses (avec clause de réouverture) nouveau total: 540 millions de francs suisses taux d'intérêt: 0% prix d'émission: 101,659% durée: 4,74 ans, jusqu'au 30.03.2026 libération: 02.07.2021 rendement: -0,346% écart de swap: +4 pb valeur: 50'239'335 - provisoire: 111'848'370 (5) rating: Aaa (Moody's) cotation SIX: dès le 30.06.2021 2. tranche, série 695 montant: 350 millions de francs suisses (avec clause de réouverture) nouveau total: 500 millions de francs suisses taux d'intérêt: 0% prix d'émission: 100,24% durée: 8,32 ans, jusqu'au 26.10.2029 libération: 02.07.2021 rendement: -0,029% écart de swap: +5 pb valeur: 57'501'707 - provisoire: 111'848'371 (3) rating: Aaa (Moody's) cotation SIX: dès le 30.06.2021 3. tranche, série 701 montant: 600 millions de francs suisses (avec clause de réouverture) nouveau total: 905 millions de francs suisses taux d'intérêt: 0,125% prix d'émission: 100,493% durée: 9,97 ans, jusqu'au 20.06.2031 libération: 02.07.2021 rendement: +0,075% écart de swap: +4 pb valeur: 110'567'272 - provisoire: 111'848'372 (1) rating: Aaa (Moody's) cotation SIX: dès le 30.06.2021 4. tranche, série 703 montant: 200 millions de francs suisses (avec clause de réouverture) nouveau total: 300 millions de francs suisses taux d'intérêt: 0,375% prix d'émission: 101,896% durée: 20,56 ans, jusqu'au 24.01.2042 libération: 02.07.2021 rendement: +0,280% écart de swap: -5 pb valeur: 110'567'274 - provisoire: 111'848'373 (9) rating: Aaa (Moody's) cotation SIX: dès le 30.06.2021

