Zurich (awp) - UBS AG émet deux emprunts en régie propre, via sa succursale de Londres. Les conditions:

1ère tranche montant: 310 mio CHF (clause de réouverture) taux: 2,385% prix d'émission: 100,00% durée: 2 ans, jus. 09.05.2025 libération: 09.05.2023 Yield to Mat.: 2,385% Swap-Spread: +55,0 pb no valeur: CH1264823480 rating: A+/Aa3/AA- (S&P/Moody's/Fitch) cotation SIX: dès le 08.05.2023 coupure: 50'000 CHF 2ème tranche montant: 150 mio CHF (clause de réouverture) taux: 2,55% prix d'émission: 100,00% durée: 6 ans, jus. 09.05.2029 libération: 09.05.2023 Yield to Mat.: 2,55% Swap-Spread: +70,0 pb no valeur: CH1264823498 rating: A+/Aa3/AA- (S&P/Moody's/Fitch) cotation SIX: dès le 08.05.2023 coupure: 50'000 CHF

