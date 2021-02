Zurich (awp) - UBS Group émet un emprunt en régie propre. Les conditions:

montant: 360 mio CHF taux: 0,375% (1er coupon court) prix émission: 100,621% durée: 8,5 ans, jus. 24.08.2029 1ère date call: une fois après 7,5 ans, soit le 24.08.2028 libération: 24.02.2021 Yield to Mat.: 0,291% Swpapsread: +53 pb no valeur: 59'892'871 (8) rating: A-/A+ (S&P/Fitch) cotation SIX: dès le 23.02.2021

pre/uh/rp