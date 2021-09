Emprunt: la Banque des lettres de gage lève 965 millions en trois tranches

Zurich (awp) - La Banque des lettres de gage d'etablissements suisses de crédit hypothécaire, sous la direction de Credit Suisse, Raiffeisen et UBS rouvre un emprunt et en émet deux nouveaux aux conditions suivantes:

1ère tranche: réouverture (série 695) montant: 255 mio CHF nouveau total 755 mio CHF taux d'intérêt: 0% prix d'émission: 100,595% durée: 8 ans et 21 jours, jusqu'au 26.10.2029 libération: 05.10.2021 n° valeur: -avant libération 113 296 631 (3) -après libération 57'501'707 (1) rating: Aaa (Moody's) cotation: SIX, dès le 01.10.2021 2ème tranche: nouvelle émission (série 706) montant: 480 mio CHF taux d'intérêt: 0,125% prix d'émission: 100,835% durée: 9 ans et 314 jours, jusqu'au 19.08.2031 libération: 05.10.2021 n° valeur: 113 296 632 (1) rating: Aaa (Moody's) cotation: SIX, dès le 01.10.2021 3ème tranche: nouvelle émission (série 707) montant: 230 mio CHF taux d'intérêt: 0,25% prix d'émission: 100,956% durée: 14 ans et 170 jours, jusqu'au 25.03.2036 libération: 05.10.2010 n° valeur: 113 296 633 (9) rating: Aaa (Moody's) cotation: SIX, dès le 01.10.2021

tp/buc