Zurich (awp) - La fourchette de prix pour l'entrée en Bourse de la société immobilière Epic Suisse sera comprise entre 66 et 77 francs suisses par action, correspondant à une capitalisation boursière totale de 695 millions à 778 millions, selon un communiqué paru mardi.

Grâce à cette opération, le groupe zurichois compte lever 200 millions de francs suisses. Le premier jour de négoce est prévu le 1er octobre et la part du flottant est attendue à près de 28,8%.

L'introduction en Bourse consistera en un maximum de 3,3 millions d'actions nouvellement émises. Dans l'offre de base, un maximum de 3,03 millions de titres nouvellement émis ("actions de vente") seront proposés au titre d'une augmentation de capital ordinaire de la société.

En complément, une option de surallocation d'un maximum de 303'030 actions nouvellement émises, équivalant à un maximum de 10% du volume de l'offre de base, a été accordée à UBS en sa qualité de coordinateur global de l'opération.

Le Groupe Alrov et la famille Greenbaum, fondateurs et principaux actionnaires, ne vendront pas d'action lors de l'entrée en Bourse et resteront totalement investis et engagés à long terme dans la société, participant ainsi à son futur développement.

