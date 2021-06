FERRARI : UBS enthousiaste sur le nouveau patron

UBS a confirmé sa recommandation d’Achat et son objectif de cours de 238 dollars après la nomination d’un cadre de STMicroelectronics à la tête du groupe. « Avec cette nomination, Ferrari envoie un message fort : l'innovation technologique et le leadership sont aussi importants que la marque et la communication », explique le bureau d’études.



Il ajoute que du fait de l'électrification, le contenu technologique des voitures va devenir un facteur de différenciation important, en particulier dans un contexte où le moteur traditionnel peut être remplacé par un groupe motopropulseur électrique.



L'analyste pense que l'expérience et la réputation de Mr Vigna en tant qu'innovateur (plus 200 brevets dans sa carrière) peuvent donner aux investisseurs l'assurance que, dans les années à venir, Ferrari continuera à marier une marque forte avec les dernières innovations technologiques, et à maintenir son leadership dans le secteur de l'automobile/luxe.