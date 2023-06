Zurich (awp) - L'agence de notation Fitch a confirmé sa note "AAA" pour les obligations sécurisées d'UBS et de Credit Suisse, après la finalisation du rachat de la seconde par la première. La perspective est maintenue à "stable", selon un communiqué publié mardi.

Les notations reposent d'une part sur le rating de crédit à long terme d'UBS et de Credit Suisse, soit "A+" dans les deux cas, et celui de l'entité suisse de Credit Suisse, soit "A", et d'autre part sur la garantie des emprunts sécurisés. La note des emprunts sécurisés est donc de quatre crans au-dessus de la note de crédit d'UBS et de Credit Suisse et de cinq crans au-dessus de celle de l'entité suisse de Credit Suisse.

