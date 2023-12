Fnality, une société de paiements de gros basée sur la blockchain, a déclaré jeudi que ses actionnaires Lloyds Banking Group, Santander et UBS avaient réalisé les "premières transactions mondiales" en direct qui représentent numériquement des fonds détenus auprès d'une banque centrale.

Fnality cherche à combler le fossé entre la finance traditionnelle et la finance numérique afin de réduire le temps et le coût du règlement, de la gestion des garanties et des paiements de gros en temps réel pour les transactions sur les marchés financiers à l'échelle mondiale.

"La création d'un nouveau système de paiement mondial d'importance systémique est un événement qui ne se produit qu'une fois par génération", a déclaré Hyder Jaffrey, directeur général des investissements principaux et des entreprises stratégiques chez UBS.

Les premiers paiements ont été effectués en livres sterling à l'aide d'un "compte omnibus" à la Banque d'Angleterre, introduit par la banque centrale en 2021 pour stimuler l'innovation et la concurrence dans les paiements en permettant à un opérateur de mettre en commun les fonds des participants.

L'adossement des transactions à la monnaie de la banque centrale rassure les institutions qui effectuent des paiements.

Goldman Sachs, Barclays, BNP Paribas, BNY Mellon, CIBC, Commerzbank, DTCC, Euroclear, ING, KBC, Mizuho, MUFG Bank, Nasdaq Ventures, Nomura, Sumitomo Mitsui, State Street et WisdomTree sont également actionnaires de Fnality, ce qui témoigne d'un soutien mondial aux ambitions transfrontalières et permanentes de Fnality.

"À l'aube de 2024, nous nous concentrons sur le développement de nos opérations dans un cadre géré et approuvé par la Banque d'Angleterre, et nous progressons régulièrement vers le déblocage de nouveaux cas d'utilisation du marché", a déclaré le PDG de Fnality UK, Angus Fletcher, dans un communiqué.

L'objectif est de mettre en place une série de systèmes de paiement réglementés, basés sur la blockchain et de "qualité institutionnelle" pour d'autres monnaies principales, notamment le dollar et l'euro, supervisés par leurs banques centrales d'origine.

Fnality prévoit également d'intégrer davantage de banques participantes et de déployer des services connexes tels que le règlement numérique des titres, les repos intrajournaliers et les swaps de change intrajournaliers.