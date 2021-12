Forum prévoyance UBS: Une réforme qui change peu mais qui génère beaucoup d'émotions

Le 2e pilier pourrait devenir plus juste et plus durable si ses principales composantes étaient modifiées, à savoir la période de cotisation, le taux de cotisation, l'assiette de cotisation et le taux de conversion. Personne ne sera surpris que cotiser plus et plus longtemps entraînerait des prestations plus élevées pour tout le monde.

Cela peut être réalisé en abaissant la déduction de coordination ou le seuil d'entrée, ce qui augmenterait par ailleurs la couverture des travailleurs à temps partiel ou avec des bas salaires. Commencer à cotiser plus tôt ou relever l'âge de la retraite y contribueraient aussi. Cette dernière mesure est particulièrement efficace pour augmenter l'avoir de vieillesse. De plus, un taux de cotisations moins différencié entre les groupes d'âge augmenterait l'attractivité sur le marché du travail des employés plus âgés.

Mais il y a aussi des défis. Travailler plus longtemps peut ne pas être possible pour toutes et tous en raison de la fatigue mentale ou physique associée à certains emplois. En outre, des cotisations plus importantes signifient moins de revenu disponible, ce qui peut réduire considérablement le potentiel d'épargne ou de dépenses discrétionnaires de certains ménages. Enfin, des cotisations plus élevées signifient également une augmentation du coût d'emploi, ce qui pourrait conduire les entreprises à envisager de plus en plus la délocalisation ou l'automatisation des tâches.