Fraude fiscale: UBS condamnée à un total de 1,8 milliard d'euros

Paris (awp/afp) - La banque UBS a été condamnée lundi à un total d'1,8 milliard d'euros pour blanchiment aggravé de fraude fiscale et démarchage bancaire illégal en France entre 2004 et 2012. La Cour d'appel de Paris a largement réduit la peine du numéro un bancaire helvétique.

UBS s'était vu infliger en février 2019 une amende de 3,7 milliards d'euros et 800 millions d'euros de dommages et intérêts. Près de trois ans plus tard, la Cour d'appel a prononcé une amende de 3,75 millions d'euros, une confiscation d'une somme d'1 milliard d'euros et 800 millions d'euros de dommages et intérêts.

Les investisseurs ont accueilli le verdict avec soulagement. Peu avant 14h20, l'action de la banque aux trois clefs s'envolait de 2,7% à 16,92, alors que le SMI progressait nettement plus modestement, soit de 0,13%.

afp/vj