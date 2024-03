Freddie Mac a annoncé vendredi qu'il avait nommé Michael Hutchins au poste de directeur général par intérim, tandis que la société de crédit immobilier soutenue par le gouvernement fédéral poursuit sa recherche d'un chef permanent.

M. Hutchins exercera ses fonctions jusqu'à la nomination d'un directeur général permanent ou jusqu'au 30 septembre, selon la date la plus proche, a indiqué la société dans un document réglementaire.

Il a été nommé président de la société en 2020 et est membre de son comité opérationnel supérieur. Il a rejoint Freddie Mac en 2013 et a travaillé pour des sociétés de services financiers telles que UBS et Salomon Brothers au cours de ses 30 années de carrière.

M. Hutchins succédera à Michael DeVito le 16 mars. M. DeVito a occupé ce poste pendant près de trois ans.

La société est à la recherche d'un nouveau PDG à un moment où elle "navigue sur un marché difficile pour rendre la maison possible pour les emprunteurs et les locataires à travers le pays", a déclaré la société.

Les taux hypothécaires américains ont augmenté pour la quatrième semaine consécutive, a rapporté Freddie Mac le mois dernier, atteignant leur plus haut niveau en deux mois, et devenant à nouveau un facteur d'érosion du nombre d'acheteurs, alors que l'étroitesse des stocks et les hausses des prix de l'immobilier limitent l'accessibilité pour les acheteurs potentiels.