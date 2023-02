Goldman Sachs s'attend maintenant à trois hausses supplémentaires des taux de la Fed en 2023

Les prix à la production ont accéléré en janvier avec la plus grande marge en sept mois, selon un rapport publié jeudi, tandis qu'un autre a montré que le nombre d'Américains déposant de nouvelles demandes d'allocations de chômage a baissé de manière inattendue la semaine dernière.

"À la lumière de la croissance plus forte et des nouvelles plus fermes sur l'inflation, nous ajoutons une hausse de taux de 25 pb (points de base) en juin à nos prévisions de la Fed, pour un taux de fonds maximum de 5,25-5,5 %", ont déclaré les économistes dirigés par Jan Hatzius dans une note datée de jeudi.

Entre-temps, les marchés monétaires évaluent actuellement un taux terminal de 5,3 % d'ici juillet.

La majorité des économistes interrogés par Reuters avant les dernières données s'attendaient à ce que la Fed relève les taux au moins deux fois de plus dans les mois à venir, avec le risque d'aller encore plus haut, même si aucun d'entre eux ne s'attendait à une baisse des taux cette année.

Avant les récentes données américaines, J.P.Morgan avait prévu un taux des fonds de 5,1 % d'ici la fin juin, tandis que BofA Global Research avait prévu un taux terminal dans la fourchette de 5,0 % à 5,25 % d'ici la fin de l'année.

BofA avait également prévu deux hausses de taux de 25 points de base chacune, soit une de plus que ce qu'UBS avait estimé.

La banque d'investissement européenne avait déclaré qu'elle s'attendait à ce qu'une hausse des taux en mars marque la fin du cycle de hausse actuel et estimait que l'objectif de la politique monétaire serait de 4,75 % à 5 % d'ici fin 2023.