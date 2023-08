Le gouvernement suisse a déclaré vendredi que la Suisse et ses contribuables ne supportaient plus aucun risque lié aux garanties accordées pour préserver la stabilité financière après l'effondrement du Credit Suisse, UBS ayant volontairement mis fin à son accord de protection contre les pertes.

Le Conseil fédéral suisse a ajouté qu'il avait toujours l'intention de soumettre au Parlement un projet de loi visant à introduire un filet de sécurité public en matière de liquidités dans le cadre du droit ordinaire et qu'il continuait à procéder à un examen approfondi du cadre réglementaire "too big to fail" (trop grand pour faire faillite). (Rédaction : Miranda Murray ; Édition : Kim Coghill)