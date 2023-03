Hong Kong (awp/afp) - Les Bourses de Hong Kong et de Chine continentale ont clôturé en forte baisse vendredi dans le sillage de Wall Street sur fond d'inquiétudes dans le secteur bancaire.

Le Hang Seng Index a chuté de 3,04%, soit 605,82 points, à 19.319,92 points, le Shanghai Composite a perdu 1,40%, soit 46,02 points, à 3.230,08 points, et le Shenzhen Composite a cédé 1,24%, soit 26,16 points, à 2.087,17 points.

Les quatre plus grandes banques américaines ont perdu 52 milliards de dollars en Bourse jeudi, après l'annonce des difficultés de SVB Financial, un établissement proche des milieux de la tech.

SVB a annoncé mercredi soir qu'il allait tenter de lever 2,25 milliards de dollars d'argent frais et avait vendu 21 milliards de dollars de titres financiers. Son cours a chuté de 60%, soit une perte de capitalisation de 1,8 milliard de dollars.

Les craintes des investisseurs ont été renforcées par le fait que la maison-mère d'une autre banque, Silvergate Bank, avait annoncé mercredi que l'établissement allait être mis en liquidation.

A Hong Kong, les banques HSBC et Standard Chartered ont perdu vendredi plus de 3%, Hang Seng Bank plus de 4%.

