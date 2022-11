JPMorgan, UBS et d'autres se disputent une plus grande part du marché des pensions en Chine

La Chine a lancé vendredi son premier régime de retraite privé dans 36 villes, alors qu'elle est aux prises avec une population qui vieillit rapidement, en permettant aux individus d'ouvrir des comptes de retraite dans les banques pour acheter des produits de retraite allant des dépôts aux fonds communs de placement.

Cette initiative a marqué le lancement officiel de la version chinoise de l'IRA, ou Individual Retirement Accounts aux Etats-Unis, un régime de retraite privé qui propose des avantages fiscaux aux personnes qui épargnent pour leur retraite.

Dans le cadre du nouveau système, les travailleurs domestiques locaux couverts par l'assurance retraite publique chinoise peuvent participer au régime de retraite privé et cotiser jusqu'à 12 000 yuans (1 680 $) par an sur leur compte individuel et bénéficier d'avantages fiscaux.

Les gestionnaires d'actifs mondiaux, dont BlackRock et Fidelity, ont renforcé leur présence en Chine ces dernières années, en partie attirés par son secteur naissant des pensions privées qui devrait dépasser 1 700 milliards de dollars d'ici 2025, contre 300 milliards actuellement.

"À l'avenir, nous compléterons notre offre de produits de retraite en lançant des fonds qui répondent à la demande des investisseurs ayant des profils d'âge et des priorités de retraite différents", a déclaré Andrew Wang, directeur général d'UBS SDIC Fund Management, une coentreprise entre UBS et la State Development & Investment Corp. de Chine.

UBS SDIC Fund Management propose actuellement un fonds commun de placement, qui remplit les conditions requises pour le régime de retraite privé, parmi un total de 129 fonds fournis par 40 sociétés de fonds chinoises et sino-étrangères.

Eddy Wong, directeur général de China International Fund Management (CIFM), une coentreprise entre JPMorgan et Shanghai International Trust Co. a déclaré que le marché chinois des pensions individuelles a "un énorme potentiel et une grande marge de développement".

L'une des priorités de l'entreprise est d'apporter des "conceptions innovantes de produits de retraite" sur le marché, a déclaré Wong, pour lequel son équipe tire parti de l'expérience mondiale avec des recherches sur le terrain pour proposer des solutions de retraite avec des caractéristiques locales.

L'entreprise chinoise de Warburg Pincus, Hwabao WP Fund Management (Hwabao WP FM), a jeté son dévolu sur les investisseurs en matière de retraite au sein de Baowu, l'actionnaire majoritaire de la maison de fonds et également le champion national de l'acier en Chine avec plus de 45 000 employés.

"Servir le personnel de Baowu sera notre point de départ et nous prévoyons d'étendre la couverture aux employés de toutes les entreprises de l'industrie sidérurgique", a déclaré Wu Liang, directeur général du département de finance Internet de Hwabao WP FM, basé à Shanghai.

Les assureurs et les sociétés de fonds chinois et internationaux ont développé et promu des produits pour le marché local des pensions, tandis que les banques locales proposent des incitations pour attirer les investisseurs à ouvrir des comptes, car elles cherchent à exploiter un nouveau marché.

"Les premiers arrivés sur le marché chinois des pensions bénéficient d'un avantage", a déclaré Howhow Zhang, responsable de la stratégie et des transactions de gestion de patrimoine et d'actifs pour la Grande Chine au cabinet de conseil EY.

"Je pense que les investisseurs particuliers chinois ont une courbe d'apprentissage à gravir", a déclaré Zhang, ajoutant que "les efforts d'éducation reposeront sur les épaules des gestionnaires d'actifs et des distributeurs."

(1 $ = 7,1426 yuan renminbi chinois)