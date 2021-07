Zurich (awp) - Le titre UBS avait la cote mardi à la Bourse suisse, porté par des résultats trimestriels en forte hausse et nettement supérieurs aux attentes du marché. La poursuite du programme de rachat d'actions a également été applaudie par les spécialistes.

A 10h07, la nominative UBS montait de 4,6% à 13,96 francs suisses, après avoir frôlé dans la matinée la barre des 14 francs suisses. L'action se classait en tête d'un indice SMI en progression de 0,76%.

La banque aux trois clés a poursuivi au deuxième trimestre sur sa solide lancée du début d'année, inscrivant un bénéfice net en forte hausse de 62,8% sur un an à 2,0 milliards de dollars. Le produit d'exploitation a bondi de 21,2% à 8,98 milliards de dollars et le résultat avant impôts s'est envolé de 63,9% à 2,59 milliards.

Les analystes de Vontobel ont applaudi des résultats trimestriels "très solides" dans l'ensemble des activités et régions, soutenus par un produit d'exploitation supérieur aux attentes de la communauté financière et des dissolutions pour risques de crédit. L'établissement zurichois a notamment souligné dans un commentaire le niveau élevé du ratio de fonds propres durs (CET1), qui se situent à 14,5% et dépassent donc l'objectif des 13%.

La Banque cantonale de Zurich (ZKB) a abondé en ce sens, soulignant qu'"aucune division n'a déçu". Les analystes ont aussi relevé l'amélioration du ratio coûts-revenus, qui s'est établi à 72,8% au premier semestre et rend donc l'objectif de 75%-78% plus que plausible.

Selon la ZKB, le titre devrait être pendant en certain temps porté par cette performance. Mais à moyen terme, la nominative "reste très dépendante du marché des capitaux", ce qui amène l'établissement cantonal à conserver sa recommandation à "pondérer".

al/md