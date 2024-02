Zurich (awp) - CGS III, actionnaire de référence du fabricant bâlois de transformateurs R&S, réduit sa participation. Le fonds d'investissement schwytzois a vendu mardi après la clôture de la Bourse suisse 1,875 million de titres R&S en sa possession à un investisseur international "de renom" orienté sur le long terme, indique mercredi l'entreprise établie à Sissach.

Les actions cédées par CGS III représentent 6,5% du capital-actions de R&S. La participation du CGS Management passe dans la foulée de 24,3 à 17,8%, les titres dispersés dans le public représentant désormais 57,2% du total.

Actionnaire de R&S à hauteur de 11,7%, UBS s'est déclarée prête à renoncer à l'obligation de lock-up pour la part cédée par CGS. Pour la position restante de CGS, le lock-up reste toutefois en vigueur jusqu'au 13 décembre 2024.

R&S International Holding, regroupe notamment la société Rauscher & Stöcklin acquise en 2012 et dont les origines remontent à 1919. L'entreprise fournit des transformateurs de distribution ainsi que d'autres équipements électriques tels que des commutateurs, des connecteurs, des pupitres de branchement et des tableaux de distribution. Le groupe, qui emploie plus de 700 collaborateurs et a réalisé l'an dernier un chiffre d'affaires de 201,6 millions de francs suisses, dispose de sites de production et de bureaux en Europe, en Amérique du Sud et au Moyen-Orient.

vj/jh