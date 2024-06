En raison d'une série de réformes politiques et de cycles économiques, les obligations souveraines libellées en dollars argentins et les obligations d'entreprises latino-américaines figurent désormais parmi les principales "zones d'intérêt", a déclaré le directeur des investissements pour les marchés émergents des Amériques d'UBS Global Wealth Management.

"C'est une erreur de négliger l'Amérique latine", a déclaré Alejo Czerwonko lors du Reuters Global Markets Forum lundi.

"D'un point de vue stratégique, une allocation aux actifs de l'Amérique latine dans les portefeuilles est indispensable, notamment parce que les valorisations des actions, de certains segments à revenu fixe et d'un certain nombre de monnaies sont assez faibles en ce moment", a déclaré M. Czerwonko.

Les marchés émergents d'Amérique latine ont été secoués par des changements politiques majeurs cette année, entraînant des pics de volatilité et des ventes massives dans diverses catégories d'actifs, ce qui a créé des points d'entrée attrayants.

Les obligations souveraines argentines se sont redressées cette année grâce aux espoirs de réformes du président libertaire Javier Milei et de resserrement budgétaire, le Sénat du pays ayant adopté un projet de loi clé pour ses plans, renouvelant même un accord de prêt d'échange de devises avec la Chine.

M. Czerwonko a déclaré qu'il voyait toujours une "opportunité" dans les obligations souveraines argentines libellées en dollars, car il pense que l'Argentine évitera une restructuration de la dette grâce aux progrès réalisés en matière d'assainissement budgétaire et de réformes, ainsi qu'à la reconstitution des réserves de change par le gouvernement de Milei.

"Il est largement reconnu que la résolution des déséquilibres économiques structurels de l'Argentine nécessite une douleur à court terme pour un gain à long terme", a-t-il déclaré.

En outre, M. Czerwonko voit un large éventail d'opportunités sur le marché des obligations d'entreprises en Amérique latine, car les grandes entreprises traversent les différentes phases du cycle économique avec des bilans liquides, des profils de maturité de la dette confortables, un faible effet de levier et des risques de financement faibles.

Le Mexique, en particulier, "bénéficie d'un certain nombre de vents contraires séculaires, c'est pourquoi nous suivons de très près le peso et les taux mexicains", a déclaré M. Czerwonko, citant sa proximité avec les États-Unis, ses vastes réseaux d'accords de libre-échange et sa jeune main-d'œuvre.

"Les envois de fonds des Américains vers le Mexique atteignent le chiffre record de 60 milliards de dollars par an, et ce processus d'intégration économique a encore de la marge, à mon avis", a-t-il ajouté.