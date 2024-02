Une nationalisation temporaire n'a jamais été une option réaliste pour le prêteur suisse en difficulté Credit Suisse, a déclaré l'ancien ministre des finances Ueli Maurer au journal suisse SonntagsZeitung, défendant sa réponse à la crise bancaire suisse.

"L'État devrait soudainement gérer une banque active à l'échelle mondiale, qui est salie partout et impliquée dans des affaires judiciaires. Comment cela fonctionnerait-il ? a déclaré M. Maurer à propos d'une option qui serait privilégiée par la banque centrale.

M. Maurer a fait l'objet de critiques pour sa gestion non interventionniste du Credit Suisse dans la période qui a précédé la chute de la banque suisse et pour avoir déclaré, en décembre 2022, qu'il fallait simplement laisser la banque tranquille pendant un an ou deux.

Le Credit Suisse a été racheté par UBS en juin dernier pour former un géant suisse de la banque et de la gestion de patrimoine avec un bilan de 1,6 trillion de dollars.

"Il y avait une chance que le Credit Suisse ait pu résoudre ce problème tout seul", a déclaré M. Maurer à propos des problèmes de la banque en difficulté, ajoutant que la responsabilité d'une banque incombe d'abord à la direction, puis au conseil d'administration, aux auditeurs, à l'autorité de régulation financière et à la Banque nationale suisse.

M. Maurer, qui a été ministre des finances jusqu'à sa retraite à la fin de 2022, a déclaré qu'il était peu probable qu'une faillite se produise et qu'"UBS a fait une bonne affaire".

"La banque (Credit Suisse) avait tellement de capitaux propres qu'il était clair que des tiers s'intéressaient à elle", a-t-il déclaré.

M. Maurer a également déclaré qu'il souhaitait toujours que la Suisse ait deux grandes banques, mais que la solution ultime, la reprise par UBS, était la meilleure option.

"Je doute qu'il aurait été préférable de conserver le Credit Suisse en tant que banque indépendante dans cette situation et avec cette histoire", a-t-il déclaré.