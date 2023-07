Selon un document de la commission parlementaire, les dossiers de l'enquête parlementaire sur l'effondrement du Credit Suisse resteront fermés pendant 50 ans, un niveau de secret qui a suscité l'inquiétude des historiens suisses.

Le document signifie que la commission d'enquête remettra ses dossiers aux Archives fédérales suisses après une période plus longue que les 30 ans habituels, afin de garantir que des niveaux élevés de confidentialité s'appliquent à l'enquête, qui a suscité un grand intérêt de la part du public.

L'enquête se concentrera sur les activités du gouvernement suisse, de l'autorité de régulation financière et de la banque centrale dans la période qui a précédé le rachat d'urgence du Crédit suisse par UBS en mars.

Cette enquête n'est que la cinquième de ce type dans l'histoire moderne du pays et la commission de législateurs qui la mène dispose de pouvoirs étendus pour convoquer le cabinet suisse, le ministère des finances et d'autres organes de l'État.

"Après l'achèvement de l'enquête, les dossiers seront remis aux Archives fédérales et feront l'objet d'une protection prolongée de 50 ans", a déclaré la commission dans un document stratégique décrivant sa politique de communication.

Le Parlement suisse s'est refusé à tout commentaire samedi, après que le journal Aargauer Zeitung a fait état de cette exigence de 50 ans.

La Société suisse d'histoire s'est inquiétée de cette durée, et son président Sacha Zala a écrit à la présidente de la commission, Isabelle Chassot, législatrice à la chambre haute du parlement suisse.

"Si des chercheurs veulent étudier scientifiquement la crise bancaire de 2023, l'accès aux dossiers du CS serait inestimable", a écrit M. Zala, selon le journal.

"Idéalement, il devrait être possible de sécuriser et de rendre accessibles les archives après l'expiration d'une période de protection appropriée et, si nécessaire, sous réserve de conditions de recherche historique", a-t-il ajouté.

La commission a tenu sa première réunion régulière à Berne jeudi, où elle a insisté sur la confidentialité de ses travaux, qui pourraient inclure des entretiens avec des banquiers.

"Toutes les personnes participant aux réunions et aux interrogatoires sont soumises à l'obligation de secret, non seulement les membres de la commission, mais aussi les personnes interrogées elles-mêmes.

"Les indiscrétions compliquent le travail ou nuisent à la crédibilité de la commission et peuvent avoir des conséquences négatives pour la place financière suisse", a ajouté la commission. (Reportage de John Revill ; édition de David Evans et Christina Fincher)