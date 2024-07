Londres (awp/afp) - L'euro était en léger recul lundi matin après le second des élections législatives en France, à l'issue duquel l'extrême droite a obtenu un score moins fort qu'attendu et où la gauche est arrivée en tête, mais aucune force politique n'est proche de la majorité.

Peu après 06H50 GMT, la monnaie unique européenne reculait de 0,15% par rapport au dollar, à 1,0824 dollar pour un euro. Elle se dépréciait de 0,06% vis-à-vis de la livre, à 84,54 pence pour un euro.

La monnaie unique européenne avait initialement plongé davantage "lors de l'ouverture du marché des changes en Asie hier (dimanche) soir", ont rappelé des analystes de Commerzbank.

Mais "au cours des échanges ce (lundi) matin, il est devenu clair que le marché dans son ensemble" estimait que "le résultat des élections n'a en grande partie aucune importance" pour l'euro, ont-ils ajouté, en soulignant que "l'un des résultats de la crise de la zone euro au début de la dernière décennie" est que celle-ci dispose désormais d'un "mécanisme de crise".

"La prime de risque sur l'euro semble déjà s'être quelque peu atténuée", mais si la gauche "impose sa stratégie", le cours de l'euro face au dollar "tombera probablement en dessous de 1,05 (dollar pour un euro), compte tenu des implications budgétaires considérables", ont estimé pour leur part les analystes d'UBS.

Le scrutin législatif français a livré son verdict dimanche, surprenant les sondeurs et analystes politiques. Le Nouveau Front populaire a remporté le plus grand nombre de sièges (autour de 190), devant le camp présidentiel (autour de 160), tandis qu'à l'extrême droite le Rassemblement national et ses alliés, encore donnés gagnant dans les derniers sondages, terminent finalement à la troisième place (plus de 140 sièges).

"La France est passée d'un soutien à l'extrême droite à un soutien à l'extrême gauche en seulement une semaine. Les Français recherchent des solutions entre deux extrêmes et ce n'est pas un résultat idéal" aux yeux des marchés, a jugé Ipek Ozkardeskaya, analyste de Swissquote Bank.

Mais pour les financiers, "une Assemblée divisée en trois blocs (...) est le scénario du moins pire", a relevé John Plassard, spécialiste de l'investissement pour Mirabaud.

"Les marchés financiers devraient être soulagés dans un premier temps", a-t-il dit, mais il est pourtant "fort probable que la volatilité remonte d'un cran dans un deuxième temps" en raison des risques de blocage politique.

