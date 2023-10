Zurich (awp) - L'ancien président de Credit Suisse, Rainer Gut, est décédé à l'âge de 91 ans. Il est notamment connu pour avoir internationalisé les affaires de l'ex-fleuron bancaire helvétique vers les Etats-Unis.

UBS, qui s'est emparé de l'ex-numéro deux bancaire helvétique au printemps, a fait part de ses "sincères condoléances" à la famille de Rainer E. Gut, confirmant vendredi une information de la "Neue Zürcher Zeitung" (NZZ). "Il a marqué l'histoire de l'économie suisse de manière décisive", a indiqué la banque aux trois clés.

M. Gut a pris les rênes de Credit Suisse en 1977 après avoir fait l'essentiel de sa carrière à Londres et New York.

Au bout de 23 ans de service, il quitte un groupe bancaire helvétique assaini, en le laissant à la première place des banques suisses en capitalisation boursière et en quatrième position européenne. Parmi sa forte stratégie d'acquisitions, l'ex-dirigeant a intégré la banque d'investissement américaine First Boston, la banque Leu et les assurances Winterthur.

Le zougois d'origine, fils de l'ancien directeur de la Banque cantonale de Zoug, a notamment été membre du conseil d'administration de Swissair et de Swiss Re. Il a également été président du conseil d'administration de Nestlé de 2000 à 2005.

