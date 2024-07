Les régulateurs qui cherchent à cartographier les risques de l'industrie financière non bancaire en plein essor sont confrontés à des "trous noirs" d'information qui ne pourraient être résolus que par une divulgation obligatoire, a déclaré à Reuters le président de l'organisme de surveillance bancaire européen, soulignant que le processus pourrait prendre des années.

Les institutions financières non bancaires, y compris les fonds spéculatifs, les fournisseurs de crédit privé et les assureurs, représentaient 218 000 milliards de dollars, soit un peu moins de la moitié des actifs financiers mondiaux en 2022, selon le Conseil de stabilité financière (CSF) du G20.

L'expansion rapide du secteur dit "bancaire parallèle" est une priorité croissante pour les régulateurs, qui s'inquiètent de son manque de transparence et de la mesure dans laquelle ses problèmes pourraient menacer la résilience des marchés financiers au sens large.

Le président de l'Autorité bancaire européenne, Jose Manuel Campa, a déclaré qu'il craignait qu'une grande partie de l'écosystème reste hors de vue des organismes de surveillance mondiaux, ce qui fait d'une "sorte d'obligation de déclaration" sur les banques parallèles une "prochaine étape" potentielle.

"J'ai l'impression qu'au fur et à mesure que nous cartographions, nous aurons des difficultés à identifier les informations. Il y aura des trous noirs parce qu'à ce stade, il n'y a pas d'exigences réglementaires en matière d'information", a déclaré M. Campa lors d'un entretien avec Reuters.

Il est essentiel de disposer de données fiables et complètes pour justifier l'adoption de nouvelles règles régissant les prêts non bancaires. Les prêteurs privés sont de plus en plus souvent les financiers privilégiés des entreprises qui ont du mal à lever des fonds auprès des banques traditionnelles.

Une étude de l'Alternative Credit Council (ACC) estime que les gestionnaires de fonds de crédit privé ont prêté 333 milliards de dollars en 2022, soit une hausse de 60 % par rapport aux 200 milliards de dollars déboursés en 2021.

Mais l'effondrement du fonds d'investissement privé Archegos Capital Management en 2021 a montré à quel point le système bancaire central pouvait souffrir des problèmes provenant des non-banques, entraînant des pertes importantes chez le prêteur malheureux qu'est le Credit Suisse.

Il est relativement facile de comprendre l'exposition directe des banques à des contreparties non bancaires, et la taille et le type de ces expositions n'ont jusqu'à présent pas suscité d'inquiétude, a déclaré M. Campa.

Mais les régulateurs ont eu tendance à "perdre le fil" lorsqu'ils ont essayé de suivre cet argent de plus près et d'en savoir plus sur ce que les prêteurs privés faisaient avec les capitaux empruntés aux banques réglementées.

"Je pense qu'il est beaucoup plus facile de s'adresser aux grandes sociétés de gestion d'actifs ou aux grands fonds d'investissement privés qu'à certains de ces fonds spéculatifs qui sont plus privés. Il s'agit d'un écosystème très diversifié", a déclaré M. Campa.

Les régulateurs ont déclaré qu'il faudrait du temps avant que des décisions fermes soient prises sur la manière de superviser les activités non bancaires, un consensus mondial étant nécessaire pour mettre en œuvre des règles internationales pour un tel secteur transfrontalier.

Le FSB prévoit de dévoiler dans le courant de l'année les résultats d'une vaste opération de collecte de données sur les établissements non bancaires et leurs liens avec les prêteurs réglementés, tandis que la Banque d'Angleterre s'efforce également d'élaborer des arguments en faveur de nouvelles règles sur la base des résultats de son premier test de résistance à l'échelle du secteur.

Le secrétaire général du FSB, John Schindler, a déclaré en décembre que les régulateurs avaient pour objectif d'esquisser des propositions politiques sur la lutte contre l'effet de levier utilisé par les banques parallèles d'ici la fin de 2024 ou le début de 2025.

"Ce qui sera livré vers la fin de l'année sera meilleur que ce que nous avons", a déclaré M. Campa. (Reportage de Sinead Cruise, Tommy Reggiori Wilkes et Huw Jones ; Rédaction de Susan Fenton)