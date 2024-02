Zurich (awp) - La Commission de la concurrence (Comco) plaiderait selon l'agence Reuters jeudi pour un examen approfondi de la position dominante d'UBS depuis le rachat de Credit Suisse. Citant des sources anonymes, l'agence indique que la Comco aurait déjà transmis à l'Autorité de surveillance des marchés financiers (Finma) en fin d'année dernière ses propres conclusions sur la question.

Le gendarme de la concurrence a assuré à Reuters qu'il prendrait position une fois arrêtée une décision de la Finma, sans toutefois s'exprimer à ce stade sur la teneur de ladite position. La Finma a confirmé à l'agence qu'un examen de situation était en cours, quand UBS a décliné tout commentaire.

Contactée par AWP, la Comco a confirmé avoir transmis un rapport à la Finma. Celui-ci ne sera toutefois publié qu'après une décision de l'autorité de surveillance des marchés financiers, a précisé un porte-parole. Selon la loi, la responsabilité de la fusion de banque est du ressort de la Finma et la Comco ne peut que faire des recommandations.

Le rapport en question contient des recommandations pour améliorer la concurrence dans certains domaines, selon Reuters. La Comco a refusé de donner des indications concrètes sur le contenu du rapport.

Egalement contactée par AWP, la Finma a confirmé qu'une enquête est en cours sur les conséquences de la fusion. Cette fusion des deux grandes banques a été autorisée le 19 mars 2023 et la Finma ne prend pas de position concrète à propos d'éventuelles autres mesures. Elle n'a pas voulu non plus dire quand une décision tombera.

Pour sa part, UBVS n'a pas voulu s'exprimer à propos de ce rapport.

jh/rp