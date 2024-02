La Cour suprême des États-Unis a facilité la tâche des lanceurs d'alerte qui accusent les entreprises de les avoir licenciés illégalement en guise de représailles pour avoir divulgué des actes répréhensibles, en rejetant une tentative du groupe suisse UBS d'imposer une barre plus élevée.

La décision unanime des juges a rétabli un montant de 2,6 millions de dollars, dont près d'un million de dollars de dommages et intérêts, accordé à Trevor Murray, ancien stratège obligataire d'UBS, qui avait accusé la société de l'avoir licencié en représailles pour avoir refusé de publier des rapports de recherche trompeurs et pour s'être plaint d'avoir subi des pressions en ce sens. Une juridiction inférieure avait annulé le verdict du jury.

UBS souhaitait que la Cour suprême exige des plaignants dans les procès de dénonciation qu'ils prouvent les motifs de représailles d'une entreprise, ce qui est une tâche difficile.

Mais la juge Sonia Sotomayor, s'exprimant au nom de la Cour, a déclaré qu'une loi fédérale protégeant les dénonciateurs du secteur financier leur demandait simplement de prouver qu'ils avaient été traités différemment des autres employés parce qu'ils avaient dénoncé des agissements illégaux.

"Il importe peu que l'employeur ait été motivé par des représailles ou qu'il ait été motivé, par exemple, par la conviction que l'employé serait plus heureux dans un autre poste", a écrit Mme Sotomayor.

UBS n'a pas répondu immédiatement à une demande de commentaire.

Robert Herbst, avocat de Mme Murray, a déclaré qu'il s'agissait d'une "grande victoire pour les dénonciateurs de tout le pays".

UBS a déclaré que M. Murray avait été licencié dans le cadre d'une campagne de réduction des coûts qui a entraîné la suppression de milliers d'emplois, et non en raison de ses plaintes. Un jury du tribunal fédéral de Manhattan a donné raison à M. Murray en 2020, et la juge de district Katherine Polk Failla, qui a présidé le procès, a rejeté une demande d'UBS visant à annuler le verdict.

Mais la deuxième cour d'appel du circuit de New York a annulé le verdict en 2022, estimant que le jury aurait dû être informé par le juge de première instance que pour tenir UBS pour responsable au titre d'une loi fédérale de 2002, la loi Sarbanes-Oxley, M. Murray devait prouver que la société avait agi dans une intention de représailles.

La loi Sarbanes-Oxley a instauré des normes comptables plus strictes pour les sociétés américaines cotées en bourse à la suite d'une série de scandales comptables, ainsi que de nouvelles protections juridiques pour les employés qui signalent des comportements illégaux. Nommée d'après ses parrains bipartisans - le sénateur démocrate Paul Sarbanes et le représentant républicain Michael Oxley -, cette loi visait à protéger les investisseurs contre les rapports financiers frauduleux des entreprises.

La décision du deuxième circuit avait créé une division avec au moins deux autres cours d'appel fédérales qui avaient décidé que l'absence d'intention pouvait être invoquée comme moyen de défense dans une affaire Sarbanes-Oxley, mais qu'elle devait être prouvée par le défendeur.

M. Murray, qui travaillait dans l'unité de titrisation hypothécaire d'UBS, a accusé les responsables d'UBS d'avoir fait pression sur lui pour qu'il publie des recherches biaisées et optimistes sur les titres adossés à des créances hypothécaires commerciales afin de soutenir les opérations de négociation et de souscription de la banque. Il a déclaré avoir été licencié en 2012, environ deux mois après s'être plaint à ses supérieurs, alors qu'il avait reçu d'excellentes évaluations de ses performances.

L'administration du président Joe Biden avait soutenu M. Murray dans son recours. La Cour suprême a entendu les plaidoiries dans cette affaire en octobre.

UBS était représentée par Eugene Scalia, du cabinet Gibson Dunn & Crutcher, fils de feu Antonin Scalia, juge à la Cour suprême, et ancien secrétaire américain au travail, qui comparaissait pour la première fois devant la Cour suprême.