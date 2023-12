La Securities and Exchange Commission (SEC) a déclaré mercredi que Credit Suisse Securities (USA) et deux entités affiliées de Credit Suisse avaient accepté de payer plus de 10 millions de dollars pour répondre à des accusations de fourniture de services de fonds communs de placement interdits.

Sans admettre ni nier les conclusions de la SEC, les entités du Credit Suisse ont accepté de payer plus de 6,7 millions de dollars de restitution et d'intérêts avant jugement, ainsi que des pénalités civiles d'un montant total de 3,3 millions de dollars, a indiqué la SEC. (Reportage de Kanishka Singh à Washington ; édition de Jonathan Oatis)