par Noele Illien et Oliver Hirt

BERNE, 10 avril (Reuters) - Le gouvernement suisse a annoncé mercredi qu'UBS et trois autres banques d'importance systémique seront soumises à des exigences plus strictes en matière de capital pour protéger l'économie du pays, un an après le sauvetage de Credit Suisse.

Le gouvernement suisse a proposé 22 mesures dans un document de 209 pages de recommandations sur le contrôle des banques dites "trop grandes pour faire faillite" (en anglais, "too big to fail").

Berne n'a pas précisé dans quelle mesure les exigences en matière de fonds propres devraient être renforcées.

Le plan fera l'objet d'un examen minutieux en Suisse et au-delà, car si UBS devait s'effondrer, il n'y aurait plus de rivaux locaux capables de l'absorber.

Un renflouement et une nationalisation risqueraient de causer de graves dommages aux finances publiques. (Avec la contribution de John Revill et Stefania Spezzati, rédigé par Dave Graham ; version française Kate Entringer)