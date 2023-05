La banque PacWest veut rassurer les investisseurs après sa chute en Bourse

Washington (awp/afp) - La banque régionale américaine PacWest Bancorp a tenté de rassurer les investisseurs mercredi soir, après une forte chute du cours de ses actions, soulignant qu'aucun mouvement inhabituel sur ses dépôts n'avait été enregistré et affirmant que ses liquidités restaient "solides".

La chute de 52% du cours de l'action de PacWest après la clôture des échanges mercredi a fait suite à des informations selon lesquelles la banque prendrait des mesures pour lever des capitaux ou vendrait des titres.

Les difficultés de PacWest interviennent après que plusieurs autres établissements de crédit de taille moyenne se sont récemment effondrés aux États-Unis, suscitant des craintes quant à la santé du secteur bancaire.

"La banque n'a pas enregistré de mouvements exceptionnels après la vente de First Republic Bank", a déclaré PacWest, dont le siège est en Californie, dans un communiqué.

"Notre trésorerie et nos liquidités disponibles restent solides et ont dépassé nos dépôts non garantis", a ajouté le communiqué.

First Republic, un autre prêteur californien, a fait faillite lundi et a été racheté par JPMorgan Chase.

PacWest a indiqué mercredi étudier plusieurs options dont des "ventes d'actifs stratégiques", avec un "portefeuille de prêts" de 2,7 milliards de dollars.

Il est normal "d'examiner toutes les options stratégiques", a déclaré la banque, ajoutant qu'elle avait été "approchée par plusieurs partenaires et investisseurs potentiels" et que les discussions se poursuivaient.

Interrogé par Bloomberg, Tim Waterer, analyste de marché chez KCM Trade, estime que les propos de PacWest "ne suscitent pas beaucoup de confiance".

Selon lui et malgré les efforts du président de la Réserve fédérale Jerome Powell pour calmer le marché, "rien ne permet de penser que la crise bancaire est terminée".

Les actions de PacWest étaient en baisse d'environ 38 % dans les échanges avant ouverture jeudi.

Les actions d'autres banques régionales américaines, qui ont été mises sous pression à la suite des récentes faillites, ont clôturé en baisse mercredi.

La Western Alliance Bancorp, qui a enregistré une chute de 38 % de son action après la clôture du marché, a également cherché à rétablir la confiance des investisseurs en déclarant qu'elle n'avait pas non plus "connu de mouvements inhabituels sur ses dépôts".

afp/rp