La ministre suisse des finances s'est attaquée aux bonus excessifs et aux salaires gonflés dans les banques mercredi, alors qu'elle dévoilait 22 propositions destinées à renforcer le secteur financier suisse après l'implosion de Credit Suisse l'année dernière.

Karin Keller-Sutter a déclaré qu'elle devrait travailler pendant 30 ans pour gagner l'équivalent du directeur général d'UBS, Sergio Ermotti, qui est devenu le banquier le mieux payé d'Europe l'année dernière avec un package de 14,4 millions de francs suisses (15,83 millions de dollars).

"Je ne peux pas comprendre certaines sommes", a déclaré Mme Keller-Sutter, qui gagne 473 000 francs suisses par an en tant que membre du cabinet suisse, selon le gouvernement.

"Je suis peut-être un peu démodée, mais quand j'étais enfant, j'ai appris que la mesure de toute chose était le salaire d'un conseiller fédéral", a-t-elle ajouté. "Cela fait longtemps que ce n'est plus la mesure de toutes les choses, n'est-ce pas ?

UBS n'a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire sur les remarques de la ministre concernant le salaire de Mme Ermotti.

Présentant des plans visant à garantir qu'UBS ne subisse pas le même sort que Credit Suisse, Mme Keller-Sutter a déclaré que le gouvernement découragerait les comportements imprudents des entreprises et les bonus excessifs, et qu'il prendrait des mesures pour permettre leur récupération.

Le gouvernement a déclaré que les systèmes de paiement des banques devraient être améliorés afin d'éviter les fausses incitations. Toutefois, il a déclaré que le plafonnement des paiements variables ne serait pas efficace.

"Un plafonnement est susceptible d'augmenter les salaires fixes", a-t-il déclaré.

Mme Keller-Sutter a prévenu que les niveaux de rémunération dérangeaient les gens, en particulier lorsqu'ils étaient liés à des faillites comme celle du Credit Suisse.

Les salaires énormes entraînent également une déconnexion entre les entreprises et la population, a-t-elle déclaré.

"Indépendamment d'UBS et indépendamment des individus et des entreprises, je dois dire que cela me dérange", a-t-elle déclaré.

"À ce niveau, non seulement chez UBS, mais aussi dans d'autres entreprises, nous avons constaté que les rémunérations versées dépassent l'imagination de n'importe quel citoyen normal. Et je ne pense pas que ce soit une bonne chose". (1 $ = 0,9097 franc suisse) (Reportage de John Revill ; Rédaction d'Alexander Smith)