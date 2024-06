Le rachat du Credit Suisse par UBS a alimenté une inquiétude rampante selon laquelle les entreprises suisses paieraient le prix de la puissance de marché de la banque élargie.

L'accord historique de 2023 a donné naissance à une banque dont le bilan est deux fois plus important que celui de l'économie suisse, éliminant d'un seul coup l'un des deux géants du paysage bancaire helvétique.

Elle a également réduit les options de financement pour les entreprises exportatrices du pays, dont les coûts sont élevés et qui sont très compétitives, d'autant plus que le Credit Suisse était considéré comme la banque qui soutenait les entrepreneurs dans des domaines tels que le financement des exportations.

Sergio Ermotti, directeur général d'UBS, affirme que la concurrence sur le marché est forte et que sa banque ne serait que le deuxième acteur après les prêteurs cantonaux dans la plupart des domaines de produits.

Pourtant, le mois dernier, M. Ermotti a déclaré que le Credit Suisse avait un "modèle d'entreprise insoutenable, trop de coûts, trop peu de revenus, trop de risques", faisant allusion à des augmentations de prix.

"Les services et les crédits ont été subventionnés ou tarifés à un niveau inacceptable, bien en deçà des prix pratiqués par UBS et bien en deçà des prix pratiqués par tous les concurrents. Il est donc vrai que, de manière sélective, nous allons devoir revoir la tarification", a-t-il déclaré.

La banque a fait référence aux remarques d'Ermotti lorsqu'on lui a demandé de commenter cet article, mais a refusé de quantifier les changements envisagés.

Reuters s'est entretenu avec plus d'une douzaine d'experts financiers et de cadres du secteur qui s'attendent à ce qu'UBS augmente ses prix au fur et à mesure que de nouveaux prêts seront négociés.

Par ailleurs, près de la moitié des entreprises interrogées récemment par Swissmem, une association représentant des poids lourds de l'industrie tels que ABB et Siemens, ont déclaré que les services des banques s'étaient détériorés ou qu'elles craignaient qu'ils ne se détériorent.

"Certaines entreprises constatent un effet négatif sur les services bancaires. Mais beaucoup craignent que cela se produise", a déclaré Jean-Philippe Kohl, directeur adjoint de Swissmem, dont l'enquête a montré que la disponibilité du crédit était la principale préoccupation des entreprises.

Jusqu'à présent, les preuves d'une répercussion de la hausse des coûts sont rares, et les analystes ont déclaré qu'il était encore trop tôt pour évaluer l'ampleur de la hausse des coûts. Cela deviendra plus évident dans les mois à venir, à mesure que les anciens prêts céderont la place à de nouveaux accords, ont-ils déclaré.

Certains ont déclaré qu'UBS était prudente pour l'instant afin d'éviter de s'attirer une réglementation antitrust plus sévère. Le régulateur financier FINMA est toujours en train d'examiner un rapport jusqu'ici non publié de la commission suisse de la concurrence (ComCo) sur la puissance d'UBS sur le marché.

Dans ce rapport, la ComCo a indiqué à la FINMA qu'elle était favorable à une enquête plus approfondie sur la domination d'UBS sur certaines parties du marché, a rapporté Reuters en février.

Andreas Heinemann, président de la ComCo de 2017 à 2022, a déclaré que la FINMA avait d'emblée exclu de soumettre le rachat à certaines conditions, telles que la cession d'actifs, et qu'elle avait approuvé l'opération avant que la ComCo n'ait rendu son avis d'expert.

"La FINMA a donné l'impression que cet avis n'avait pas beaucoup de poids dans son analyse.

La FINMA a déclaré qu'elle pourrait examiner l'impact de la reprise sur la concurrence et qu'elle s'exprimerait sur le rapport de la ComCo en temps voulu.

Certains cadres supérieurs d'entreprises cotées en Suisse s'inquiètent en privé du fait que l'émission d'obligations d'entreprise pourrait devenir plus coûteuse.

"Il y a moins de concurrence", a déclaré l'un d'eux à Reuters.

L'UBS élargie détenait une part de marché de 45 % pour la souscription d'obligations libellées en francs suisses en 2023, selon les chiffres du fournisseur de données sur l'industrie financière Dealogic.

Les deux banques détenaient également une part de 31 % du marché suisse des prêts non hypothécaires en mai 2023, le dernier mois disponible des données de la banque centrale suisse. Dans certains secteurs comme l'industrie manufacturière, la proportion était plus élevée (39 %).

AVERSION DU RISQUE

Un expert financier de haut niveau, s'exprimant sous le couvert de l'anonymat, a prévu qu'une fois les risques réglementaires atténués, UBS pourrait augmenter les coûts de financement d'un nombre élevé de points de base à deux chiffres, sur la base de certaines données préliminaires. Les craintes portent en particulier sur l'industrie manufacturière, qui représente 21 % de la production nationale avec des produits tels que les machines-outils, les implants médicaux, le chocolat et les montres.

Le fabricant de trains Stadler Rail a déclaré qu'il n'avait pas été approché par UBS pour des marges d'intérêt ou des frais plus élevés, et qu'il pensait être protégé grâce à son accès à plus de 30 banques différentes.

Il craint toutefois que les petites entreprises en pâtissent, car UBS devrait adopter une approche plus descendante et moins encline à prendre des risques.

"De nombreuses entreprises sont trop grandes pour être soutenues uniquement par les banques cantonales, mais trop petites pour attirer un large éventail de grandes banques internationales afin de combler le vide laissé par CS", a déclaré Raphael Widmer, directeur financier de Stadler Rail, à Reuters. "Elles pourraient se retrouver coincées entre le marteau et l'enclume.

Swissmechanic, qui représente les petites et moyennes entreprises, a déclaré que ses membres avaient évalué leurs relations bancaires.

"Nous avons besoin de banques qui comprennent l'importance du secteur industriel et qui nous soutiennent", a déclaré Nicola Tettamanti, président de Swissmechanic, qui s'est entretenu avec plus de 100 entreprises ces dernières semaines. "Nous ne voulons pas d'un repas gratuit.

Bien que l'UBS n'ait pas de monopole, elle a une position très forte qui pourrait se traduire par des prix plus élevés, a-t-il ajouté.

L'autorité suisse de surveillance des prix n'a jusqu'à présent reçu aucune plainte officielle, mais elle dit suivre la situation de près. (Article rédigé par John Revill, complété par Oliver Hirt et Stefania Spezzati, et édité par Dave Graham et Kirsten Donovan)