Les produits d'investissement de Hong Kong, tels que les assurances et les dépôts à terme à haut rendement, font l'objet d'une demande renouvelée de la part des Chinois fortunés qui cherchent à protéger leurs rendements du ralentissement de l'économie nationale et du secteur immobilier, ainsi que de l'affaiblissement de la monnaie.

Cette tendance s'est manifestée l'année dernière, mais s'est accélérée ces derniers mois après que la Chine a assoupli les règles d'investissement pour le programme "wealth connect" en février, selon les gestionnaires de patrimoine de Hong Kong.

Cet assouplissement a provoqué une ruée des sociétés financières de Hong Kong pour saisir l'occasion et devrait aider la ville à renforcer son statut de plaque tournante de la richesse, qui a souffert ces dernières années des manifestations en faveur de la démocratie, du contrôle plus strict exercé par Pékin et des tensions géopolitiques.

Ces facteurs ont poussé les clients et les gestionnaires de patrimoine à s'implanter ou à se développer dans la ville rivale de Singapour.

"Il y a environ 45 millions de personnes fortunées en Chine, et de plus en plus, elles veulent une exposition internationale, une éducation et une protection accrues", a déclaré Maggie Ng, responsable de la banque de patrimoine et de la banque personnelle de HSBC à Hong Kong.

"Il y a une demande croissante de gestion de patrimoine en dehors de la Chine".

Lancé fin 2021, le programme "wealth connect" permet aux résidents de neuf villes de la province méridionale de Guangdong, qui borde Hong Kong, d'acheter des produits d'investissement vendus par les banques de Hong Kong et de Macao, tout en permettant aux résidents des deux centres offshore de faire de même dans la deuxième plus grande économie du monde.

Dans le cadre de ce programme, les investissements de la Chine continentale à Hong Kong et à Macao ont atteint un niveau mensuel record de 13 milliards de yuans (1,8 milliard de dollars) en mars, soit près de huit fois plus qu'en février, selon les données de la banque centrale chinoise.

En avril, les flux entrants ont augmenté de 70,5 % par rapport au mois précédent pour atteindre 22,3 milliards de yuans, selon les données, alors que les investissements des résidents de Hong Kong et de Macao vers le nord en avril n'étaient que de 14 millions de yuans, un chiffre largement inchangé depuis le lancement du programme.

HSBC, l'un des principaux gestionnaires de patrimoine à Hong Kong, a vu les ouvertures de nouveaux comptes dans la ville multipliées par plus de trois en 2023 par rapport au niveau de 2019 avant le programme COVID, principalement grâce aux clients de patrimoine de détail de la Chine continentale, a déclaré M. Ng.

Cette forte dynamique s'est poursuivie au premier trimestre de cette année, a-t-elle ajouté, refusant de donner des détails.

Outre les grandes fortunes qui utilisent les canaux d'investissement transfrontaliers, les personnes très riches de Chine et d'Asie du Sud-Est explorent également leurs options à Hong Kong, selon les cadres des gestionnaires de patrimoine mondiaux.

"Si l'on compare les demandes (de clients potentiels de family offices) que nous avons reçues l'année dernière à celles de l'année précédente, on constate une augmentation de 85 %", a déclaré L.H. Koh, responsable mondial de la gestion de patrimoine familial et institutionnel APAC, chez UBS.

Plus de 60 % des demandes concernent la création d'entités de type family office à Hong Kong par des clients principalement chinois, a-t-il précisé, ajoutant que la tendance s'est poursuivie cette année.

DES LIQUIDITÉS À PORTÉE DE MAIN

Alors que les contrôles de capitaux restent stricts en Chine, un individu ne pouvant transférer plus de 50 000 dollars par an, le triplement du plafond d'investissement à 3 millions de yuans dans le cadre du programme "wealth connect", en février, a stimulé les sorties de capitaux.

La Chine est probablement moins préoccupée par les flux sortants dans le cadre de ce programme, car les investissements doivent finalement être rapatriés dans le pays.

Les gestionnaires de patrimoine à Hong Kong font pression sur les autorités pour qu'elles assouplissent encore le système d'investissement afin de répondre à la demande des clients les plus riches qui souhaitent transférer des sommes plus importantes à Hong Kong, ont déclaré des cadres du secteur.

L'autorité monétaire de Hong Kong "continuera d'explorer de nouvelles mesures d'amélioration en temps voulu, en tenant compte des réactions du secteur le cas échéant", a déclaré la banque centrale de facto de la ville dans un communiqué transmis à Reuters.

Pour profiter de cette dynamique, certaines banques de Hong Kong ont commencé à offrir des taux d'intérêt allant jusqu'à 10 % par an sur les dépôts à court terme dans le cadre du programme "wealth link", contre environ 2 % offerts par les banques de la Chine continentale.

Outre les banques, les assureurs basés à Hong Kong ont également constaté une augmentation de la demande de la part des clients de la Chine continentale depuis que les contrôles frontaliers précédemment mis en place pour freiner la propagation du COVID ont été levés au début de 2023.

Horace Yep, responsable de la banque privée de Citigroup à Hong Kong et dans la région de la Grande Baie, a déclaré que la banque avait enregistré un nombre record d'ouvertures de comptes à Hong Kong en 2023, et que la dynamique restait forte cette année, grâce à la demande des clients de Chine continentale.

Cette hausse de la demande s'inscrit dans un contexte où les investisseurs de Chine continentale disposent de peu d'options pour placer leurs liquidités dans leur pays, les rendements des obligations à long terme étant tombés à des niveaux historiquement bas.

La monnaie chinoise oscille autour de son niveau le plus bas depuis 2008. Les actions et l'immobilier ont vu leurs rendements chuter.

"De nombreux habitants de la Chine continentale n'ont plus d'argent liquide", a déclaré Mme Wang, 51 ans, propriétaire d'une société Internet à Shenzhen, dont les paris sur des produits d'investissement opaques dans son pays ont tourné court après l'effondrement d'une grande banque parallèle à la fin de l'année dernière.

Mme Wang a indiqué qu'elle avait depuis placé son argent sur un compte courant en Chine continentale et qu'elle étudiait actuellement le programme "wealth connect". (1 $ = 7,2552 yuans chinois renminbi)