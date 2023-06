La valeur du jour en Europe - UBS finalise le rachat de Credit Suisse

UBS a bouclé aujourd'hui l'acquisition de Credit Suisse. En Bourse, l’action UBS gagne 1,11% à 0,817 franc suisse tandis que le titre Credit Suisse progresse de 1,07% à 18,395 francs suisses. Il s’agit pour cette dernière de son dernier jour de cotation. Le rachat de Credit Suisse pour 3 milliards de francs suisses avait été annoncé le dimanche 19 mars 2023. La transaction a eu lieu sous la pression d'autorités suisses soucieuses de mettre un terme à une dangereuse perte de confiance dans le système bancaire à la suite des difficultés de Credit Suisse.



Vendredi dernier, UBS a signé avec le gouvernement suisse un contrat de garantie contre les pertes dans le cadre de cette opération. UBS devra absorber la première partie des éventuelles pertes réalisées, à hauteur de 5 milliards de francs. La Confédération prendra à sa charge les pertes qui dépassent ce montant, à concurrence de 9 milliards de francs. Les bénéfices découlant de la réalisation du portefeuille seront également pris en compte, puisque ce sont les pertes nettes qui seront déterminantes.



Le contrat de garantie porte sur un portefeuille précis d'actifs de Credit Suisse, qui représente environ 3 % du total des actifs d'UBS après l'acquisition. Il s'agit en particulier de crédits, de produits dérivés, de produits non stratégiques et de produits structurés ne faisant pas partie du cœur de métier de Credit Suisse.



Les actionnaires recevront 1 action UBS pour 22,48 actions Credit Suisse. Si UBS AG et Credit Suisse AG continueront à avoir leurs propres filiales et succursales, à servir leurs clients et à traiter avec des contreparties, le conseil d'administration et le directoire du groupe UBS Group AG assument la responsabilité globale du groupe consolidé.



UBS s'attend à ce que son ratio de fonds propres durs (CET1) soit d'environ 14% au deuxième trimestre 2023 et qu'il reste à ce niveau tout au long de l'année 2023. La banque suisse prévoit que les pertes d'exploitation et les charges de restructuration importantes de Credit Suisse seront compensées par des réductions des actifs pondérés en fonction des risques.



Les résultats du deuxième trimestre 2023 seront communiqués le 31 août 2023. D'ici la, UBS va commencer les travaux d'intégration de son ex-rivale. Début avril, le journal suisse, Tages-Anzeiger évoquait entre 20% et 30% de postes supprimés sur un total de 120 000 pour le nouvel ensemble. Jusqu'à 11 000 emplois disparaitraient en Suisse et 25 000 de par le monde, avait indiqué une manager d'UBS à ce média.