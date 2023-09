Sergio Ermotti, CEO du groupe UBS, prévoit de rester à la tête de l'entreprise jusqu'en 2026 afin d'intégrer son ancien rival, le Credit Suisse, dans un processus qu'il a comparé à un marathon.

"Je dois finir le travail", a déclaré M. Ermotti à l'Economic Club de New York jeudi. "Mon engagement est de finir le travail, et cela signifie certainement rester jusqu'à la fin de l'année 2026. Je ne peux pas déjà penser à ce que je ferais trois mois après avoir commencé".

La plus grande fusion bancaire depuis la crise financière mondiale a été organisée à la hâte en mars par le gouvernement suisse pour éviter la faillite de Credit Suisse.

Le week-end où l'accord a été conclu, M. Ermotti assistait à un match de football lorsque son téléphone s'est mis à sonner.

Colm Kelleher, président d'UBS, l'a appelé plus tard pour lui demander de réintégrer l'entreprise. "C'est le lundi matin que le président d'UBS m'a appelé et m'a demandé de venir me voir. Je crois que j'ai commencé à me douter qu'il ne s'agissait probablement pas de boire une bière", a déclaré M. Ermotti.

Après avoir été CEO de 2011 à 2020, M. Ermotti a déclaré qu'il se sentait le devoir de revenir et de guider la banque à travers les turbulences.

Pour ce qui est de l'avenir, M. Ermotti a indiqué que les États-Unis et l'Asie étaient des zones de croissance. Il a toutefois mis en garde les investisseurs contre une trop grande confiance dans la probabilité d'un atterrissage en douceur qui permettrait à l'économie américaine d'éviter une récession majeure.

Les clients fortunés se tournent en masse vers les fonds du marché monétaire aux États-Unis, tentés par des taux plus élevés, a-t-il ajouté.

Et "malgré les tensions géopolitiques avec la Chine, l'Asie est l'endroit où il faut être pour les 10 à 20 prochaines années", a-t-il déclaré.

UBS a déclaré le mois dernier qu'elle souhaitait réduire ses coûts de 10 milliards de dollars d'ici à la fin de 2026 et licencier 3 000 personnes en Suisse. Les analystes ont estimé qu'entre 30 000 et 35 000 emplois pourraient être supprimés dans le monde. (Reportage de Tatiana Bautzer et Lananh Nguyen à New York ; Rédaction de Chris Reese et Timothy Gardner)