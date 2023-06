Le Credit Suisse : une montagne suisse à gravir pour UBS

Le rachat du Credit Suisse étant officiellement bouclé, UBS doit maintenant tenir sa promesse que le sauvetage orchestré par le gouvernement sera bénéfique à la fois pour les actionnaires et pour les contribuables suisses.

L'opération bancaire la plus importante au monde depuis la crise financière de 2008 a donné naissance à un gestionnaire de patrimoine d'une envergure mondiale inégalée, avec 5 000 milliards de dollars d'actifs sous gestion, ce qui a permis à UBS de prendre du jour au lendemain une avance qu'il lui aurait fallu des années pour obtenir sur des marchés clés.

Organisé au cours d'un week-end de mars pour éviter une crise bancaire plus large, et soutenu par des fonds publics à hauteur de 250 milliards de francs suisses (281 milliards de dollars), l'accord pose maintenant d'énormes défis et des récompenses potentielles pour la Suisse et sa plus grande banque.

La Suisse doit désormais faire face à une banque dont le bilan est deux fois plus important que son économie, tandis que Sergio Ermotti, qui a été ramené au poste de directeur général pour superviser la mégafusion, est confronté à des décisions stratégiques difficiles alors qu'UBS intègre son plus petit rival dans un contexte économique incertain.

LA BANQUE SUISSE

Le premier obstacle est sans doute une décision politiquement délicate concernant le "joyau de la couronne" du Credit Suisse, ses activités domestiques.

L'intégration de ces activités dans UBS et la combinaison de réseaux qui se chevauchent largement pourraient permettre de réaliser d'importantes économies, et M. Ermotti a laissé entendre que c'était le scénario de base de l'intégration.

Mais UBS devra peser le pour et le contre de la pression de l'opinion publique pour que le Credit Suisse reste séparé, avec sa propre marque, sa propre identité et, surtout, son propre personnel. L'unité comptait près de 7 300 employés à la fin de 2022 et affichait un bénéfice d'exploitation de 1,43 milliard de francs suisses, alors que l'ensemble du groupe enregistrait de lourdes pertes.

Une entreprise combinée aurait une position dominante sur le marché suisse des prêts, tandis que le malaise public concernant une méga-banque suisse pourrait conduire à une réglementation encore plus stricte et à des exigences plus strictes en matière de capital.

UBS a déclaré que toutes les options, qui pourraient inclure une introduction en bourse, sont ouvertes et qu'une décision devrait être prise dans les mois à venir.

SAIGNER LE PERSONNEL, LES CLIENTS ?

UBS a souligné son intention d'agir rapidement pour éviter les départs de personnel et de clients, le président Colm Kelleher ayant récemment annoncé des gains nets d'activité dans certains domaines.

Cependant, les initiés parlent de rivaux qui courtisent agressivement les clients et les employés du Credit Suisse. L'un d'eux a déclaré qu'environ 200 personnes quittaient la banque chaque semaine.

Les investisseurs, les experts financiers et les analystes affirment que le maintien et la croissance des activités, tout en améliorant le moral du personnel, pourrait être le plus grand défi à relever.

Les clients qui, en règle générale, effectuent leurs opérations bancaires à la fois auprès d'UBS et du Credit Suisse afin de répartir leurs risques, pourraient désormais confier une partie de leurs affaires à d'autres banques.

"Un plus un ne fera pas deux. Une part importante des actifs sera perdue, ce qui aura un impact sur la rentabilité de l'opération pour UBS", a déclaré Alan Mudie, directeur des investissements chez Woodman Asset Management.

En outre, une opération aussi complexe risque d'entraîner un repli sur soi de la banque, au détriment de l'innovation et du service à la clientèle.

"Mon chargé de clientèle sera plus soucieux de conserver son emploi que de répondre à mes besoins", a déclaré Arturo Bris, professeur de finance à l'International Institute for Management Development (IMD) de Lausanne.

LE "FILTRE CULTUREL

UBS, qui a déclaré vouloir achever l'intégration des deux banques en trois ou quatre ans, a également précisé que ses effectifs combinés - qui s'élèvent actuellement à environ 120 000 personnes - devront être réduits.

Le président d'UBS, M. Kelleher, a ouvertement fait part de ses craintes de "contamination culturelle" et de l'application d'un "filtre culturel" au personnel de la banque d'investissement du Credit Suisse, citant des contrôles de risques inadéquats et une croissance et des dépenses d'investissement non maîtrisées.

Tout cela contribue à l'incertitude, ce qui pourrait rendre plus difficile pour le groupe combiné de garder ses meilleurs éléments et de recruter de nouveaux collaborateurs, avertissent certains observateurs.

"Un remaniement crée de la nervosité parmi tous les employés, y compris parmi les plus performants", a déclaré Lars Schweizer, professeur de finance à l'université de Francfort, ajoutant qu'ils sont souvent approchés par des chasseurs de têtes qui leur proposent des offres de concurrents.

SKELETONS ?

UBS a déjà fourni un aperçu financier du groupe combiné et prévu des dizaines de milliards de dollars pour les coûts et les pertes éventuelles résultant du rapprochement, mais elle a également averti que les chiffres pourraient changer de manière significative en temps utile.

UBS a déclaré qu'elle n'avait trouvé aucun squelette dans les livres du Credit Suisse, mais ce n'est qu'aujourd'hui qu'elle pourra se faire une idée complète d'une banque qui a souffert pendant des années de scandales, d'une surveillance peu rigoureuse et qui, en mars, a admis des faiblesses matérielles dans ses contrôles.

L'un des risques potentiels réside dans les recours juridiques contre la décision des autorités suisses de radier les obligations spéciales AT1 émises par le Credit Suisse. Bien qu'UBS ne soit pas partie prenante dans ces actions en justice, cela pourrait augmenter ses coûts de financement.

Les dirigeants d'UBS ont déclaré qu'ils avaient l'intention de réduire radicalement la banque d'investissement du Credit Suisse. Toutefois, des questions se posent quant à l'ampleur et à la rapidité de la réduction des activités d'UBS, ainsi qu'à son coût.

Le gouvernement suisse garantit jusqu'à 9 milliards de francs suisses pour les pertes potentielles liées à la banque d'investissement du Crédit Suisse, en plus des 5 milliards de francs de pertes qu'UBS a accepté d'assumer.

UN CADEAU EMPOISONNÉ

M. Ermotti a promis que son équipe "travaillerait très dur" pour éviter toute conséquence pour les contribuables et les analystes affirment qu'avec les élections fédérales suisses prévues en octobre, UBS doit agir avec prudence.

Sur le papier, UBS ne semble pas avoir besoin de fonds publics, car elle dispose d'un coussin financier de près de 35 milliards de dollars grâce à l'achat de Credit Suisse à une fraction de sa valeur comptable.

Pourtant, les discussions sur le backstop qui ont eu lieu depuis l'annonce de l'accord le 19 mars, suggèrent qu'UBS était désireuse de décrocher ce que Barclays a appelé un "cadeau empoisonné" en raison du risque de réaction politique.

Alors que M. Ermotti a minimisé les craintes de voir UBS devenir trop grosse, le deuxième plus grand parti politique de Suisse a proposé de réduire considérablement ses actifs, estimant que la taille du créancier et la garantie implicite de l'État augmentaient le risque d'un nouveau sauvetage coûteux. (1 dollar = 0,8889 franc suisse)