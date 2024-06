Le directeur général d'UBS s'en est pris mardi aux critiques qui exhortent la Suisse à réglementer sa banque de manière plus agressive après le rachat de Credit Suisse en 2023, déclarant que la "peur" et les critiques "populistes" nuisaient à l'activité et aux perspectives du pays.

S'exprimant alors que le gouvernement et les régulateurs réfléchissent à des plans visant à obliger la banque à détenir plus de capital, le PDG d'UBS, Sergio Ermotti, a déclaré lors d'un événement organisé par l'Institut de politique économique suisse à Lucerne qu'UBS n'était pas seulement une source majeure de recettes fiscales pour les caisses publiques, mais aussi un "phare" pour l'industrie suisse de la finance. (Rapport de Noele Illien)