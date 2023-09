Le directeur général d'UBS s'engage à rester à la tête du groupe au moins jusqu'à la fin de 2026

Sergio Ermotti, directeur général du groupe UBS, a déclaré qu'il avait l'intention de "terminer le travail" d'intégration du Credit Suisse et qu'il s'engageait à rester à la tête du groupe au moins jusqu'à la fin de 2026, a-t-il déclaré jeudi à l'Economic Club of New York. (Reportage de Tatiana Bautzer et Lananh Nguyen à New York ; Rédaction de Chris Reese)