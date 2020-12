Le nouveau patron d'UBS fera le point sur sa stratégie au printemps

Zurich (awp/sda/reu) - Le nouveau patron d'UBS Ralph Hamers annoncera au printemps prochain quelle direction il entend donner au numéro un bancaire helvétique. Dans un entretien à "Manager Magazin" publié jeudi, le président du conseil d'administration Axel Weber a déclaré que le Néerlandais allait dans un premier temps recenser et examiner d'un oeil critique les forces et les faiblesses de la banque aux trois clés.

"Nous annoncerons au printemps comment nous voulons poursuivre le développement de la banque", a signalé M. Weber. "Nous avons recruté (M. Hamers) pour faire évoluer UBS vers une banque plus numérisée, plus agile, et c'est ce qu'il va faire", a-t-il assuré.

Dans la gestion d'actifs, les activités liées aux fonds et les investisseurs institutionnels tels que les fonds de pension, UBS est intéressée à resserrer les rangs, a déclaré M. Weber. "La consolidation de la gestion d'actifs est sensée, elle permet de réaliser des économies d'échelle, et nous sommes ouverts aux discussions", a-t-il poursuivi, faisant cependant remarquer que la plupart des banques se considèrent comme des acheteurs, et aucune ne veut vendre.

"Je suis fermement convaincu de la nécessité que l'urgence monte encore d'un cran avant qu'il n'y ait des vendeurs sur le marché", a déclaré le président d'UBS, selon qui la banque est suffisamment robuste pour agir en tant que consolidateur du marché.

reu/buc/fr