ZURICH, 14 mars (Reuters) - Le sauvetage en urgence de Credit Suisse par UBS il y a un an a créé "de nouveaux risques et défis" pour l'économie suisse, a déclaré jeudi l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE).

Si ce rachat a préservé la stabilité financière, il soulève néanmoins des questions sur l'hégémonie d'UBS en Suisse et sur la nécessité d'une réglementation financière plus stricte à l'avenir, a déclaré l'OCDE dans son étude économique consacrée au pays.

Cette fusion bancaire orchestrée par les autorités a créé un établissement dont les actifs dépassent le produit intérieur brut de la Suisse.

L'opération a permis "de stabiliser la situation de crise au sein du Credit Suisse et de maîtriser les risques de répercussions, préservant ainsi la stabilité financière", constate l'OCDE. "Mais elle soulève de nouveaux risques et défis".

UBS, déjà considérée comme une banque d'importance systémique mondiale avant la fusion, est devenue encore plus grande et "selon la réglementation 'too big to fail' (TBTF), elle doit répondre à des exigences réglementaires encore plus strictes", ajoute l'OCDE.

Dans son rapport, l'OCDE s'inquiète également "des litiges coûteux" qui pourraient résulter des efforts déployés par les détenteurs d'obligations Additional Tier 1 (AT1) de Credit Suisse pour être dédommagés alors que la valeur de leurs titres a été réduite à néant avec le rachat par UBS.

Dans ses prévisions économiques pour la Suisse, l'OCDE table sur une croissance du PIB de 0,9% en 2024 et de 1,4% en 2025, soit un peu moins que les prévisions du gouvernement, de 1,1% et 1,7% respectivement. (Reportage de John Revill, Blandine Hénault pour la version française, édité par Kate Entringer)