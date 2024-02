Les employés masculins des entreprises privées australiennes gagnent environ 22 % de plus que leurs collègues féminines, selon des données officielles publiées mardi par le gouvernement, qui a publié pour la première fois les écarts de rémunération entre les hommes et les femmes dans les entreprises de plus de 100 employés.

En vertu d'une loi adoptée en mars 2023, les entreprises australiennes étaient tenues de révéler en début d'année le salaire de leurs employés masculins et féminins. Le gouvernement travailliste espère que le fait de nommer les entreprises les obligera à réduire l'écart.

L'écart de rémunération totale moyenne entre les hommes et les femmes pour 2022/23 était de 21,7 % en faveur des hommes, tandis que la différence dans le salaire de base médian était de 14,5 %, a déclaré l'Agence pour l'égalité des sexes sur le lieu de travail (WGEA).

Seul un tiers des entreprises ont un écart de rémunération médian entre les hommes et les femmes compris dans la fourchette cible de -5% et +5%.

"En mettant en lumière les écarts de rémunération entre les hommes et les femmes au niveau de l'employeur, nous donnons aux individus et aux organisations les preuves dont ils ont besoin pour prendre des mesures significatives afin d'accélérer la réduction de l'écart de rémunération entre les hommes et les femmes sur les lieux de travail australiens", a déclaré la ministre fédérale des femmes, Katy Gallagher, dans un communiqué de presse.

Plusieurs pays ont pris des mesures pour obliger les entreprises à signaler la différence de rémunération entre les hommes et les femmes. En 2017, la Grande-Bretagne a rendu cette obligation obligatoire pour toutes les entreprises de plus de 250 employés, ce qui a permis de réduire l'écart au fil des ans. L'Union européenne a adopté une législation similaire en 2021.

En Australie, les grandes banques et les entreprises du secteur de l'énergie figurent parmi les plus grands retardataires en matière de parité salariale entre les hommes et les femmes. L'écart de rémunération totale médiane entre les hommes et les femmes était de 29,9 % à la Commonwealth Bank, la plus grande banque australienne, et de 33,2 % chez AGL, le plus grand producteur d'électricité.

Les unités australiennes de banques d'investissement internationales telles que UBS et Morgan Stanley comptaient davantage d'hommes aux postes les plus élevés, ce qui a fait grimper les écarts de rémunération dans ces entreprises à plus de 40 %.

À l'autre bout de l'échelle, l'écart chez l'opérateur de supermarchés Woolworths, l'un des plus gros employeurs d'Australie, n'était que de 5,7 %.

Il était de 28,5 % dans les activités australiennes de Thomson Reuters, la société mère de Reuters News.

CBA, AGL, Woolworths, UBS et Thomson Reuters n'ont pas répondu immédiatement aux demandes de commentaires sur le rapport.

Le rapport fait également état d'écarts importants entre les secteurs d'activité, le point médian de l'écart de rémunération entre les hommes et les femmes étant de 31,8 % dans le secteur de la construction et de 1,9 % dans celui de l'hôtellerie et de la restauration.

(1 $ = 1,5288 dollar australien)