Le régulateur suisse des marchés financiers se concentrera "très fortement" sur UBS après le rachat par la banque de son rival déchu Credit Suisse, a déclaré le président de la FINMA dans une interview publiée vendredi.

"Il va sans dire que nous nous concentrons désormais très fortement sur UBS", a déclaré Marlene Amstad, chef de l'autorité de surveillance des marchés financiers, au Frankfurter Allgemeine Zeitung.

"En interne, nous nous sommes réorganisés et avons augmenté l'équipe UBS à environ 60 personnes. Là où les risques sont élevés, nous procédons à des examens plus fréquents et plus approfondis".

La FINMA a été critiquée pour ne pas avoir pris suffisamment de mesures pour empêcher l'effondrement du Credit Suisse l'année dernière, une situation qui a conduit au rachat d'UBS.

L'UBS élargie, avec un bilan de plus de 1 600 milliards de dollars, a suscité des inquiétudes quant à sa position dominante en Suisse, tandis que certains investisseurs craignent qu'elle n'ait trop d'influence sur la future réglementation bancaire ou qu'elle ne soit confrontée à des conflits fréquents avec les régulateurs.

Dans l'interview, Mme Amstad a défendu le rôle de la FINMA lors de l'effondrement du Credit Suisse et a réitéré son appel à des pouvoirs supplémentaires à l'avenir.

La FINMA veut avoir le droit d'imposer des amendes aux banquiers indélicats et d'intervenir dans les politiques salariales des banques.

"Nous pensons qu'il est judicieux de modifier les lois afin de pouvoir intervenir dans les systèmes de rémunération si nécessaire, par exemple en faisant en sorte que les bonus dépendent plus directement du succès commercial d'un établissement financier et de sa capacité à prendre des risques à long terme", a-t-elle déclaré.

La FINMA souhaite également la mise en place d'un régime dit des cadres supérieurs, dans lequel les rôles et les responsabilités des dirigeants seraient définis de manière à ce qu'il soit plus facile de déterminer qui doit rendre des comptes.

"En cas de violation des règles, il est plus facile de savoir qui doit rendre des comptes", a déclaré Mme Amstad. "Cela a un effet préventif, car les dirigeants agissent avec plus de prudence, dans leur propre intérêt. Et il nous est plus facile de fournir des preuves". (Reportage de John Revill ; Rédaction de Kim Coghill)