Le régulateur financier suisse souhaite discuter de la possibilité de récupérer les bonus des banquiers dans le cadre d'un renforcement des pouvoirs suite à la chute du Crédit Suisse et à sa vente à UBS.

"La question est sur la table et doit être discutée maintenant", a déclaré Marlene Amstad, présidente de la FINMA, au journal Schweiz am Wochenende, lorsqu'elle a été interrogée sur le droit d'exiger le remboursement des bonus.

"Le cas du Credit Suisse montre que pendant des décennies, la banque a subi des pertes tout en versant des bonus élevés", a-t-elle déclaré dans l'interview de samedi.

"Nous avons donc besoin d'une meilleure base juridique pour que la FINMA puisse intervenir plus tôt et de manière plus systématique.

La FINMA a déjà exigé des pouvoirs plus importants pour surveiller les prêteurs à l'avenir, après avoir été critiquée pour la tiédeur de sa réaction face aux problèmes croissants du Credit Suisse avant l'effondrement de la banque en mars.

Le régulateur a précédemment déclaré qu'il souhaitait pouvoir infliger des amendes, publier les détails des procédures d'application et accroître la responsabilité en établissant un ensemble de règles qui identifient les responsabilités spécifiques des cadres supérieurs, à l'image d'un cadre adopté en Grande-Bretagne.

La FINMA ne peut actuellement pas exercer ces pouvoirs, la décision de les accorder à l'avenir étant du ressort du Parlement suisse, a déclaré M. Amstad, qui dirige l'organisme de surveillance depuis 2021. "Dans le domaine de l'argent, l'argent joue un rôle", a-t-elle déclaré au journal. "C'est pourquoi nous avons besoin d'amendes et de bonnes incitations en matière de rémunération."

La possibilité de rendre publiques les procédures de la FINMA à l'avenir serait également utile, selon Mme Amstad.

"Nous avons des dents et nous les utilisons, mais nous devrions aussi être autorisés à les montrer", a-t-elle déclaré. "Aujourd'hui, la loi exige que nombre de nos actions restent invisibles au public, ce qui peut être interprété comme de l'inaction.

"L'affaire du Crédit suisse nous a montré une fois de plus combien il est important d'informer les autres acteurs du marché et le public. Avec cette stricte obligation de confidentialité sur les mesures prises, la Suisse fait figure d'exception au niveau international."

La FINMA souhaitait également avoir son mot à dire sur les modèles de rémunération des banques, même si cela ne signifiait pas qu'elle devait fixer les salaires, a précisé Mme Amstad.

"Ce n'est pas notre rôle", a-t-elle déclaré. "Mais nous avons besoin de plus de moyens juridiques pour intervenir dans le système de rémunération. (Reportage de John Revill ; Rédaction de David Holmes)