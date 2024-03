Le rachat du Credit Suisse par UBS il y a un an a créé "de nouveaux risques et défis" pour l'économie suisse, a déclaré jeudi l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE), la dernière instance internationale en date à exprimer ses inquiétudes au sujet de l'opération.

L'acquisition a peut-être préservé la stabilité financière, mais elle soulève également des questions quant à la domination nationale d'UBS et à la nécessité d'une réglementation financière plus stricte à l'avenir, a déclaré l'OCDE dans son examen économique de la Suisse.

La plus grande fusion bancaire depuis la crise financière mondiale, orchestrée par l'État suisse pour éviter l'effondrement de Credit Suisse, a créé un groupe dont les actifs éclipsent la production économique du pays.

"L'acquisition du Crédit Suisse par UBS, facilitée par l'État, a effectivement stabilisé la crise croissante au sein du Crédit Suisse et maîtrisé les risques de contagion, préservant ainsi la stabilité financière, mais elle soulève de nouveaux risques et de nouveaux défis", a déclaré l'OCDE.

UBS, qui était déjà une banque d'importance systémique mondiale avant la fusion, est ainsi devenue encore plus grande et, conformément à la réglementation "too big to fail" (TBTF), elle doit satisfaire à des exigences réglementaires encore plus strictes", a ajouté l'OCDE.

Le mois dernier, le Conseil de stabilité financière, un groupe de banquiers centraux, de fonctionnaires du Trésor et de régulateurs du groupe des 20 plus grandes économies mondiales, a souligné le risque qu'une faillite d'UBS poserait à la Suisse et a exhorté Berne à renforcer ses contrôles sur les banques.

Le gouvernement suisse doit faire des propositions dans les prochains mois sur la manière de renforcer les réglementations concernant les grandes banques, notamment en augmentant les pouvoirs de l'autorité de surveillance principale, la FINMA, qui a exigé de meilleurs outils.

L'OCDE a soulevé des questions concernant la concurrence, la nouvelle banque combinée ayant une part d'environ 25 % des dépôts et des prêts nationaux, selon les données de la Banque nationale suisse.

La commission suisse de la concurrence est favorable à une enquête plus approfondie sur la domination d'UBS sur certaines parties du marché, a rapporté Reuters le mois dernier.

Le PDG d'UBS, Sergio Ermotti, a rejeté les critiques concernant la taille du prêteur, affirmant qu'il présentait peu de risques et qu'il était plus fort et plus diversifié après l'acquisition du Crédit Suisse.

Dans son rapport, l'OCDE a également souligné que les efforts déployés par les investisseurs pour obtenir une compensation pour les 16 milliards de francs d'obligations Additional Tier 1 (AT1) du Credit Suisse qui ont été annulées pourraient conduire à des "litiges coûteux et à des résultats incertains".

Dans ses prévisions économiques pour la Suisse, l'OCDE prévoit une croissance de 0,9 % en 2024 et de 1,4 % en 2025, ce qui est inférieur au taux de croissance moyen à long terme du pays (1,8 %) et aux prévisions de décembre du gouvernement (1,1 % et 1,7 %, respectivement).

"La faiblesse de la demande extérieure, le durcissement des conditions de financement et la montée de l'incertitude pèsent sur l'économie", indique le rapport de l'OCDE.

Néanmoins, le marché du travail suisse, très dynamique, devrait être en mesure d'absorber les pertes d'emplois "importantes" que la fusion des banques entraînera, selon l'organisation basée à Paris.

Le marché immobilier suisse, très cher, a montré des signes de ralentissement, mais des vulnérabilités subsistent, les propriétés étant estimées surévaluées de 40 %.