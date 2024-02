Le service de stockage en nuage Egnyte a engagé des souscripteurs en vue d'une introduction en bourse à New York qui pourrait le valoriser à plus de 3 milliards de dollars, selon des personnes au fait du dossier.

Egnyte a demandé à JPMorgan Chase de diriger ses préparatifs en vue d'une introduction en bourse qui pourrait avoir lieu dès cette année, ont indiqué les sources, tout en précisant que les plans pourraient changer en fonction des conditions du marché.

UBS Group est également l'un des souscripteurs désignés, a ajouté l'une des sources.

Les sources ont requis l'anonymat en raison du caractère confidentiel de l'affaire. Egnyte, JPMorgan et UBS se sont refusés à tout commentaire.

Egnyte, qui est en concurrence avec des sociétés d'informatique en nuage telles que Box et Dropbox, fournit des outils de stockage, de gouvernance et de sécurité à des entreprises dans des secteurs tels que les sciences de la vie, les services financiers, la vente au détail et l'édition.

La demande de services d'informatique en nuage augmente en raison de la croissance rapide de l'intelligence artificielle générative, qui stimule la demande de stockage de données. Le cabinet d'études technologiques Gartner prévoit que les dépenses mondiales des utilisateurs finaux pour les services de cloud computing public augmenteront de 20,4 % pour atteindre 678,8 milliards de dollars en 2024.

Fondée en 2007, Egnyte a levé 75 millions de dollars lors d'un tour de table mené par la division Growth Equity de Goldman Sachs en 2018, qui a valorisé la startup à 460 millions de dollars. Depuis lors, la société a connu une croissance régulière et est désormais rentable, selon les sources.

Egnyte compte Kleiner Perkins et GV, qui est soutenu par Alphabet, la société mère de Google, parmi ses autres investisseurs. (Reportage d'Anirban Sen et d'Echo Wang à New York, édition de Chris Reese)