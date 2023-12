Le marché de la dette bancaire à haut risque, d'une valeur de 275 milliards de dollars, a rebondi après l'anéantissement des détenteurs d'obligations lors du sauvetage du Crédit suisse cette année, mais un ralentissement plus important que prévu dans certaines grandes économies pourrait mettre à l'épreuve la reprise du marché.

Les obligations supplémentaires de niveau 1 (AT1) ont été plongées dans le chaos en mars après que 17 milliards de dollars d'AT1 du Crédit Suisse ont été effacés dans le cadre d'une fusion forcée avec UBS.

Cela a soulevé des questions sur l'avenir de ces obligations qui ont été introduites après la crise financière de 2008 pour servir d'amortisseur pour les banques, en se convertissant en capitaux propres si les niveaux de capitaux tombent trop bas.

Mais la confiance est revenue, car les régulateurs, de l'Europe à l'Asie, ont rassuré les investisseurs, qui sont généralement attirés par ces obligations en raison de leurs rendements plus élevés.

Les banques, de Barclays à la Société Générale, se sont empressées de vendre des AT1. La cerise sur le gâteau a été la vente de 3,5 milliards de dollars d'obligations AT1 d'UBS au début du mois dernier, qui a attiré des ordres d'une valeur de quelque 36 milliards de dollars.

Selon M&G Investments, les banques européennes ont émis plus d'AT1 au cours des deux semaines suivantes qu'au cours des neuf mois précédents réunis.

Le mois de novembre a été le plus fort pour les AT1 depuis janvier, le fonds négocié en bourse d'Invesco, d'une valeur de 1,1 milliard de dollars, pour ce type de dette ayant fait un bond de 4,6 %. Il a chuté de 12 % en mars.

Cela a mis un terme à la liquidation de Credit Suisse en mars, au cours de laquelle l'autorité de régulation suisse a remis en cause la priorité établie de longue date des détenteurs d'obligations sur les actionnaires, ce qui signifie que les actionnaires ont récupéré un peu d'argent alors que les détenteurs d'obligations AT1 n'ont rien obtenu.

Des centaines de plaintes ont été déposées contre le régulateur suisse, ce qui a entraîné une réduction de 50 % du montant et du nombre de ventes d'obligations AT1 au cours des neuf mois suivants par rapport à la même période de 2022, selon M&G.

La demande pour ces obligations a rebondi mais pourrait s'essouffler, l'attention se portant sur les perspectives incertaines de l'économie mondiale et l'impact potentiel sur le secteur bancaire.

L'agence de notation Moody's estime que la croissance mondiale atone, le risque accru de défaillance des emprunteurs et la pression sur la rentabilité signifient que les banques sont confrontées à des perspectives négatives en 2024.

"Nous prévoyons un risque élevé de récession aux États-Unis, et la croissance européenne devrait également être morose", a déclaré Puneet Sharma, responsable des stratégies de marché chez Zurich Insurance Group, à propos de la perspective AT1. "Dans un tel environnement, il est difficile de dire que les banques sont complètement sorties d'affaire", a-t-il ajouté.

Joost Beaumont, responsable de la recherche bancaire chez ABN AMRO, a déclaré : "Les AT1 sont les plus proches (en termes de performance) des actions et pour l'année prochaine, nous prévoyons des coûts de financement plus élevés pour les banques.

"Les provisions pour pertes sur prêts des banques sont susceptibles d'augmenter en raison du contexte économique très faible et des réductions de taux d'intérêt sur les marchés, de sorte que la rentabilité sera loin d'être ce qu'elle était cette année.

OPPORTUNITÉS, DOUTES

Pour l'instant, la toile de fond des ventes d'AT1 reste favorable, selon les investisseurs, étant donné l'environnement de risque et les espoirs de réduction des taux.

Les analystes estiment qu'environ 30 milliards de dollars d'AT1 seront remboursés l'année prochaine, date à laquelle une banque peut, mais ne doit pas, rembourser une obligation. La capacité d'émettre davantage d'obligations est généralement considérée comme un signe de bonne santé financière.

Mark Geller, responsable mondial des marchés de capitaux de la dette bancaire chez Barclays, a déclaré que même s'il a fallu du temps pour que les AT1 se rétablissent, la base d'investisseurs a vu revenir la composition traditionnelle des fonds spéculatifs, des banques privées et des investisseurs en "argent réel", c'est-à-dire des gestionnaires d'actifs qui investissent à plus long terme.

"La base d'investisseurs a été remarquablement cohérente par rapport à ce qu'elle était avant la volatilité du marché en mars et, en fait, pour le produit AT1 sur plusieurs années", a-t-il déclaré.

Un responsable de l'Agence japonaise des services financiers a déclaré que si l'épisode du Crédit Suisse avait temporairement retardé les ventes d'AT1 par les banques japonaises, le régulateur ne voyait pas de "problèmes majeurs" aujourd'hui pour les banques.

Mais des défis subsistent.

Le régulateur australien a publié en septembre un document sur les difficultés liées à l'utilisation des AT1 et prévoit de mener une consultation sur toute proposition de modification des orientations l'année prochaine.

Plus de la moitié des obligations AT1 en Australie sont détenues par des investisseurs individuels, ce qui signifie que la conversion forcée des titres en actions ou leur radiation "pourrait saper la confiance dans le système financier", a déclaré l'autorité de régulation à l'époque.

"C'est la partie la plus risquée du monde des obligations d'entreprise, et suite aux événements de mars, je vois certains clients qui se sont brûlés les doigts exclure potentiellement ces titres de leur univers d'investissement", a déclaré Christian Hantel, gestionnaire de portefeuille de Vontobel Fixed Income Boutique.

La récente vente de la dette d'UBS comprenait une clause qui permettra d'éviter que les détenteurs d'obligations AT1 ne subissent une liquidation à la Credit Suisse.

La réputation de la Suisse pourrait mettre du temps à se rétablir.

Nous voyons plus d'allocations dans les AT1 en Europe", a déclaré Jérôme Legras, responsable de la recherche chez Axiom Alternative Investments, ajoutant : "Mon impression est qu'il y a encore un changement significatif dans la structure de la dette suisse : "Mon impression est qu'il y a encore un changement significatif dans la perception du risque à l'égard des autorités suisses.