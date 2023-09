Les actions d'UBS ont été brièvement interrompues à la suite d'un rapport faisant état d'une enquête américaine de plus en plus poussée sur les sanctions contre la Russie

Le 27 septembre 2023 à 13:15 Partager

La négociation des actions UBS a été brièvement interrompue mercredi, après que Bloomberg a rapporté que la banque suisse et son rival défunt Credit Suisse font face à une enquête américaine de plus en plus importante sur des allégations d'évasion des sanctions contre la Russie.

Les actions UBS ont chuté jusqu'à 7,9% à 1049 GMT, avant d'être interrompues. La négociation a été rétablie à 1054 GMT et les actions ont regagné un peu de terrain, en dernier lieu en baisse de 4,2%. Un indice plus large des banques européennes est resté stable sur la journée%. Les actions d'UBS ont encore augmenté de près de 50 % depuis le creux de quatre mois atteint à la fin du mois de mars, lorsqu'elle a lancé son rachat d'urgence de Credit Suisse, et se négocient à un niveau proche de leur plus haut niveau depuis 15 ans. Contactée par Reuters, l'UBS n'a pas pu être jointe dans l'immédiat pour un commentaire.