Zurich (awp) - Les instituts de prévoyance suisses, dont les avoirs sont placés chez UBS, ont enregistré en novembre une performance moyenne de 2,35% après déduction des frais.

Le rendement atteint 3,50% depuis le début de l'année, selon le communiqué de la banque aux trois clés paru lundi. Le rendement annualisé s'élève à 2,90% depuis le début des mesures en 2006.

Le mois dernier, l'écart de performance de toutes les caisses de pension atteignait 3,17 points de pourcentage. Le meilleur résultat (4,14%) provient d'une caisse de pension de petite taille avec moins de 300 millions de francs suisses d'actifs sous gestion. Le pire résultat (0,97%) provient d'une caisse de pension de taille moyenne avec des actifs sous gestion compris entre 300 millions et un milliard de francs suisses. L'écart de performance le plus petit (2,56%) a été observé parmi les caisses de taille moyenne.

Le mois dernier, "les actions et les obligations se sont fortement redressées", note le géant bancaire. Par classe d'actifs, les actions suisses et mondiales ont progressé de respectivement 4,85% et 4,72%. Les obligations Suisse et en monnaie étrangère ont également gagné respectivement 1,67% et 0,90%. Seuls les fonds spéculatifs ("hedge funds") et le capital-investissement ("private equity") ont connu un recul de 3,72 % et 2,57%. Ceux-ci ont toutefois été principalement influencés par la faiblesse du dollar par rapport au franc.

Dans leur commentaire, les spécialistes d'UBS soulignent que des signes de ralentissement de l'inflation ont renforcé les anticipations de baisse des taux d'intérêt dès le premier semestre de l'année prochaine. "Aux Etats-Unis, par exemple, la révision à la baisse du core PCE (indice préféré de la Réserve fédérale pour mesurer les pressions sur les prix) a été perçue comme un indicateur fort de la marge de manoeuvre pour des baisses de taux".

En Suisse, l'inflation a atteint son plus bas niveau depuis octobre 2021 à 1,4% en novembre sur un an, malgré la hausse des loyers.

"Dans l'ensemble, l'optimisme des marchés s'est traduit par des gains généralisés dans toutes les classes d'actifs: des obligations souveraines de qualité, des obligations à haut rendement et des actions des marchés émergents", concluent les experts.

