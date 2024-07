Les conclusions préliminaires d'un rapport parlementaire très attendu sur la faillite du Credit Suisse en 2023 ont identifié de graves manquements de la part des autorités de régulation suisses qui ont conduit à la disparition de la banque, a rapporté un journal suisse dimanche.

Citant des sources au sein de la commission parlementaire chargée de rédiger le rapport PUK, le SonntagsZeitung a déclaré que l'autorité de régulation des marchés financiers FINMA, la Banque nationale suisse (BNS) et le ministère des finances ont tous été critiqués pour n'avoir pas réussi à empêcher l'effondrement de la banque.

Isabelle Chassot, présidente de la commission parlementaire, a déclaré à Reuters que l'organe avançait dans son travail et avait établi l'exposé des faits. Elle a toutefois souligné que la commission n'avait pas encore tiré de conclusions sur la question.

"Il n'y a donc pas d'évaluation ni de critique de la part de la commission à ce stade", a-t-elle déclaré. "La mention dans l'article d'une opinion majoritaire ou minoritaire au sein de la commission ne correspond pas à la réalité.

Le journal a cité les conclusions du rapport de la PUK, qui devrait être publié dans le courant de l'année, selon lesquelles la FINMA a été trop hésitante et aurait pu intervenir lorsqu'il est apparu que le Credit Suisse était confronté à des problèmes majeurs.

Les conclusions soulignent également un manque de préparation et d'autres erreurs de la part des autorités suisses, y compris de la banque centrale.

Après que les problèmes ont commencé à s'accumuler au sein de la banque en 2022, le Credit Suisse s'est effondré en mars 2023 et a été repris par son rival de longue date, UBS, à la suite d'un sauvetage planifié par les autorités.

La FINMA et la BNS n'ont pas répondu immédiatement aux demandes de commentaires. Le ministère des finances n'a fait aucun commentaire.

Au début du mois, le président de la BNS, Thomas Jordan, a déclaré que la direction du Credit Suisse avait causé l'effondrement et que les autorités étaient bien préparées et avaient empêché une crise financière plus large.