Les investisseurs devraient se faire une idée plus précise cette semaine de la question de savoir si la hausse des taux d'intérêt continue à stimuler les bénéfices des banques européennes ou si la hausse des cours de l'action qui dure depuis un an va s'essouffler.

La banque britannique Lloyds Banking Group est la première des grandes banques européennes à publier ses résultats du premier trimestre le 24 avril, avant que BNP Paribas, Deutsche Bank et Barclays ne publient les leurs le lendemain.

Après des années de faibles taux d'intérêt, la hausse des coûts d'emprunt a changé la donne pour les bénéfices des banques en Europe, dont les actions ont grimpé en flèche grâce aux versements aux actionnaires qui en ont résulté.

"Ce qui est fondamentalement différent, c'est que nous sommes sortis des taux négatifs. Cela a eu un impact fondamental sur les perspectives (des banques) et c'est toujours le cas", a déclaré Christian Edelman, coresponsable de l'Europe au sein du groupe de conseil Oliver Wyman.

Les résultats des banques européennes s'étalant sur plusieurs semaines, les banques espagnoles BBVA et Santander présenteront leurs résultats à la fin du mois d'avril, tandis que les banques françaises Société Générale et suisse UBS le feront au cours de la première semaine du mois de mai.

La semaine dernière, les bénéfices de la banque finlandaise Nordea et de la banque espagnole Bankinter indiquent que la croissance des bénéfices se maintient, malgré les prévisions de réduction des taux de la Banque centrale européenne (BCE) en juin.

Toutefois, M. Edelman, d'Oliver Wyman, a mis en garde contre la baisse des marges et la faiblesse de la demande de prêts, qui constituent des sources d'inquiétude.

Les analystes de JP Morgan ont admis la semaine dernière que leur prudence à l'égard des banques européennes n'avait pas été la bonne décision, avec un bond de 15 % des actions des banques européennes depuis le début de l'année 2024, dépassant les banques américaines, et des valorisations plus faibles suggérant qu'il y a plus de potentiel, même si la croissance des bénéfices s'affaiblit comme on s'y attend.

Aux États-Unis, le bilan est pour l'instant mitigé. Si les revenus nets d'intérêts, c'est-à-dire la différence entre ce que les banques gagnent sur les prêts et ce qu'elles versent sur les dépôts, ont déçu JP Morgan, les revenus des banques d'investissement ont permis à Goldman Sachs de dépasser les prévisions.

PLUS DE PROFITS

La hausse des taux d'intérêt et la limitation des créances douteuses devraient permettre à la plupart des banques européennes de démarrer l'année 2024 sur les chapeaux de roue.

Deutsche devrait publier un quinzième trimestre consécutif de bénéfices après des années de lourdes pertes. Le plus grand prêteur allemand devrait afficher un bénéfice d'environ 1,2 milliard d'euros, selon un consensus qu'il a publié, en hausse par rapport à 1,16 milliard d'euros en 2023 et aidé par des gains de revenus dans sa banque d'investissement.

BNP Paribas, qui a vu ses actions chuter lors de ses résultats annuels après avoir reporté un objectif de profit clé, devrait avoir un meilleur premier trimestre, car il a tendance à être fort de manière saisonnière, ont déclaré les analystes d'UBS.

La récente baisse des attentes concernant une série de réductions de taux cette année pourrait également donner un coup de pouce inattendu, selon les analystes.

Santander et BBVA devraient annoncer une hausse de leur bénéfice net et de leur bénéfice net consolidé, grâce à leurs activités en Espagne, au Brésil et au Mexique.

Néanmoins, les investisseurs surveilleront de près les signes indiquant que la sous-performance des économies européennes par rapport aux États-Unis et la probabilité de réductions de taux plus rapides en Grande-Bretagne et dans la zone euro commencent à peser.

La semaine dernière, la gouverneure adjointe de la Banque d'Espagne, Margarita Delgado, a déclaré que la hausse du bénéfice net des banques "ne peut être considérée comme durable", car la réévaluation des portefeuilles de prêts est presque terminée.

UBS, qui est en train d'intégrer Credit Suisse et d'évaluer les plans suisses visant à ce qu'elle détienne plus de capital, sera surveillée de près. Les analystes de KBW ont déclaré que les commentaires sur les propositions "influenceraient le sentiment".

M. Edelman, d'Oliver Wyman, a déclaré que des taux plus élevés pendant plus longtemps et un affaiblissement de l'économie pourraient aggraver les problèmes de l'immobilier commercial, un secteur en pleine récession mais qui n'a pas encore causé de grandes difficultés aux grandes banques européennes et américaines.

"Si les taux restent élevés pendant encore très longtemps et que l'économie ralentit, il faut s'attendre à des pertes importantes dans le secteur de l'immobilier commercial.