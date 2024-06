Un groupe de détenteurs d'obligations du Credit Suisse détenant 82 millions de dollars de dette Additional Tier 1 (AT1) de la banque en faillite a intenté une action en justice contre la Suisse afin d'obtenir des compensations, selon des documents déposés jeudi auprès d'un tribunal américain.

Le Credit Suisse s'est effondré en 2023 et a été repris par son rival UBS dans le cadre d'un sauvetage orchestré par les autorités suisses. Dans le cadre de cette opération, le régulateur suisse FINMA a déprécié environ 17 milliards de dollars de dettes AT1 de Credit Suisse, ce qui a suscité la colère des détenteurs d'obligations.

Le cabinet d'avocats Quinn Emanuel Urquhart & Sullivan, qui représente les plaignants, a déclaré que la plainte avait été déposée devant le tribunal fédéral du district sud de New York.

Le ministère suisse des finances s'est refusé à tout commentaire.

La valeur nominale des obligations AT1 détenues par les plaignants s'élève à plus de 82 millions de dollars.

Les obligations AT1 servent d'amortisseur si les niveaux de capital d'une banque tombent en dessous d'un certain seuil, et ont été encouragées par les régulateurs depuis la crise financière de 2008-09.

Dans une déclaration, Dennis Hranitzky, responsable du département des litiges souverains de Quinn Emanuel, a indiqué que l'action en justice visait à obtenir une indemnisation complète pour les détenteurs d'obligations.

"La Suisse a inutilement détruit 17 milliards de dollars d'instruments AT1 et a ainsi illégalement violé les droits de propriété des détenteurs de ces instruments", a déclaré M. Hranitzky.

La semaine dernière, UBS a achevé en Suisse

la fusion

des principales sociétés mères d'UBS et de Credit Suisse. (Reportage de Dave Graham et Oliver Hirt ; Rédaction d'Elaine Hardcastle et Richard Chang)